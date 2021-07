Dani Ceballos se démarque avant la blessure lors du match nul 0-0 de l’Espagne contre l’Égypte, aux Jeux olympiques de 2021

L’Espagne a amené une équipe talentueuse aux Jeux olympiques et a été présentée comme l’un des favoris pour remporter la médaille d’or avant le tournoi. L’entraîneur-chef Luis de la Fuente a confié des rôles de protagoniste à deux joueurs du Real Madrid dans son équipe : Dani Ceballos et Marco Asensio. Les deux joueurs ont commencé dans le système 4-3-3 de de la Fuente, avec Ceballos dans un rôle de milieu de terrain central hybride #10/#8 aux côtés de Pedri et Mikel Merino, tandis que Marco Asensio a commencé sur l’aile droite.

Dani Ceballos est co-capitaine de l’équipe et a reçu le maillot #10. Il était le meilleur joueur espagnol alors qu’il était encore sur le terrain. Il a enfilé des passes progressives parfaites d’un pouce entre le défenseur central droit de l’Égypte et l’arrière droit à plusieurs reprises. L’un de Dani Olmo ou Miranda ferait une course vers la gauche et les passes filetées de Ceballos briseraient la ligne défensive égyptienne et trouveraient son homologue espagnol dans la foulée. C’était comme si Dani Ceballos était revenu à son meilleur niveau. Il y a quelque chose à propos des tournois internationaux de jeunes et de Ceballos qui allume le style. Son dribble était fluide, il a réussi des passes inversées et il a presque marqué avec un tir enroulé à l’extérieur de la surface qui a touché le poteau. C’était la meilleure occasion du match pour l’Espagne.

Malheureusement, Ceballos a dû quitter le match tôt en raison d’une blessure. À la 42e minute, il a percuté l’Egyptien Taher Mohamed et s’en est sorti le plus mauvais. Selon un rapport d’Arancha Rodriguez, Ceballos a subi une entorse à la cheville et ses progrès seront évalués dans les prochaines 48 heures pour déterminer l’étendue réelle de sa blessure.

Bien que Ceballos se soit distingué, il n’était pas le seul joueur du Real Madrid sur le terrain. Marco Asensio a commencé le match et Jesus Vallejo est entré pour un Oscar Mingueza blessé à la 20e minute. Fait intéressant, Vallejo a reçu le brassard du capitaine de Ceballos, avant même d’entrer dans le match en tant que remplaçant – Vallejo attendait toujours sur la touche lorsque le brassard a été enfilé. C’était une apparition de Marco Asensio à laquelle les fans du Real Madrid se sont beaucoup trop habitués ces dernières saisons. Il a eu du mal à faire sa marque dans le jeu et trop souvent il avait l’impression d’être un passager. Il a joué sur l’aile droite pendant la majeure partie de la première mi-temps, puis a changé avec Dani Olmo pour jouer sur l’aile gauche pendant la majeure partie de la seconde mi-temps avant d’être remplacé à la 67e minute par Bryan Gil.

Lorsque Vallejo est entré dans le match, il a directement remplacé Oscar Mingueza qui jouait à l’arrière. Eric Garcia et Pau Torres étaient le partenariat de défenseur central préféré de Luis de la Fuente, Vallejo a donc été contraint de jouer hors de position. L’homme du Real Madrid ressemblait à un défenseur central qui jouait à l’arrière. Il a fourni très peu de menace offensive et l’Espagne avait besoin de plus de largeur compte tenu de sa domination de la possession.

Dans l’ensemble, un match nul 0-0 était un résultat juste. Bien que l’Espagne ait la majorité du ballon, elle a créé très peu d’opportunités de but. Mikel Oyarzabal en tant qu’expérience de faux neuf n’a pas fonctionné et l’Espagne aurait pu utiliser un attaquant plus reconnu, comme Rafa Mir, pour mettre fin à leurs nombreux centres. Un match nul n’est pas le pire résultat pour l’un des favoris du tournoi, mais ils devront bientôt passer à la vitesse supérieure s’ils veulent avoir une chance de remporter l’or olympique.