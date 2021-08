Dani Filth de Cradle Of Filth dit qu’il a envoyé un courrier électronique avec Ed Sheeran au sujet d’une éventuelle collaboration

BERCEAU DE LA CROISSANCE leader Dani Saleté a envoyé un e-mail avec Ed Sheeran sur une éventuelle collaboration.

Saleté a annoncé la possibilité de travailler avec le chanteur/compositeur de 30 ans, qui est l’un des musiciens les plus titrés de la planète, lors d’une interview avec Kerrang ! Radio “Petit déjeuner spectacle” héberger Sophie K dans les coulisses de ce week-end Bloodstock en plein air festival au Royaume-Uni

On lui a demandé si les récentes rumeurs selon lesquelles il pourrait travailler avec Sheeran pourrait être vrai, Dany a déclaré: “En fait, j’ai envoyé des e-mails avec lui… Il a en fait contacté la base avec moi. J’ai été invité chez lui. Eh bien, il a dit qu’il pouvait venir chez moi, mais je lui ai fait remarquer que je ne possède pas mon propre bar ou village, et ce serait mieux si j’y allais.

“Il a dit qu’il ferait n’importe quoi”, a-t-il ajouté. “Tout à fait littéralement. Il a dit qu’il était un grand fan. Il a l’air d’être un gars vraiment très sympa en fait.”

Saleté a poursuivi en disant la perspective de collaborer avec quelqu’un comme Sheeran n’est pas aussi farfelu qu’on pourrait le croire. “Nous avons toujours été comme ça”, a-t-il expliqué. « Si quelqu’un nous dit de ne pas faire quelque chose, alors nous le ferons. Cela a toujours été notre prérogative. J’ai fait cette chanson de rap avec ce groupe appelé TWIZTID en Amérique. Il s’est avéré en fait plus comme RAMMSTEIN et GARÇONS BÊTES que du rap pur et dur. Donc, à cet égard, je pense que c’est le Ed Sheeran la collaboration serait très amusante. Je pense que ce serait formidable si nous le faisions pour la charité, car au moins cela apporterait un peu de crédibilité. Parce qu’évidemment pour son public, ce serait, comme, Oh mon dieu, il a ce type comique bizarre », et pour mon public, ce serait, « Oh mon dieu, c’est un peu bizarre, n’est-ce pas il? Mais je pense que ce genre de chose fonctionne de nos jours.”

Le mois dernier, Sheeran a laissé planer la possibilité d’explorer une voie musicale plus extrême en parlant à The Sun. Il a déclaré: “J’étais vraiment dans le death metal quand j’étais enfant. J’ai écouté BERCEAU DE LA CROISSANCE et NŒUD COULANT et tout ça. Je ne dis pas que je pourrais jamais entrer dans ce monde. J’ai appris tous ces riffs à la guitare quand j’étais enfant. C’est quelque chose que je n’ai jamais pensé à faire, mais quelque chose que je ne serais pas opposé à créer.”

Sheeran avait déjà touché à une variété de genres, y compris le rock, la danse, le rap et le reggae.

Après Le soleil publié Sheerancommentaires de, Saleté a posté une capture d’écran d’un article intitulé “Ed Sheeran est ouvert à l’enregistrement d’un album de death metal après avoir passé sa jeunesse à écouter BERCEAU DE LA CROISSANCE” et a écrit dans une légende d’accompagnement, ” Je le croirai quand je le verrai. Un autre gars du Suffolk pourrait finir par être bon. “Le château de Dracula sur la colline” n’importe qui?”

Sheeran précédemment admis à son amour de NŒUD COULANT dans une interview de 2017 avec Essentiel. Parlant de l’inspiration pour son tout nouvel album de l’époque “Diviser”, Ed a dit : « J’ai eu le concept pour ‘Diviser’ depuis 2010. Je voulais que tout l’album soit un peu schizophrène. Mon premier genre de musique dans lequel je me suis mis et qui ne venait pas de mes parents était le rap, le métal, le punk… Je suis allé un jour écouter ‘lowa’ [from] NŒUD COULANT et le lendemain en écoutant Damien Riz‘s ‘O’. C’était tout un changement.”

Comme il s’avère, NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor est aussi un Sheeran admirateur, comme il l’a clairement indiqué dans une interview en 2017 avec NME. Parler de Edle succès commercial massif de , Corey a dit à l’époque : « Je suis content pour des gens comme Ed Sheeran – ce gamin a travaillé comme un fou, alors pourquoi ne devrait-il pas obtenir la reconnaissance ? »

