Dani Harmer de Tracy Beaker fait appel à sa fille pour révéler son genre

La fille de Dani Harmer, Avarie-Belle, a partagé la douce nouvelle (Photo: Instagram/Dani Harmer)

La star de Tracy Beaker, Dani Harmer, a partagé la révélation de genre la plus douce en demandant à sa fille Avarie-Belle de l’aider avec une vidéo.

L’actrice attend un deuxième enfant avec son partenaire Simon Brough et a partagé une adorable vidéo de sa fille de cinq ans annonçant la nouvelle très spéciale.

« Devinez quoi les gars ? » Avarie-Belle commença. « Je vais avoir un petit frère ! »

Les fans sont ravis pour la paire, avec Dani ajoutant plus tard: » Merci beaucoup pour tous vos beaux messages !! Nous sommes sur la lune ☺️xxx’.

Dani a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant en août, incluant également Avarie-Belle dans l’annonce.

Le joueur de 32 ans a écrit: « Han solo avait Chewie. Frodon avait Sam. Shrek avait un âne.

« Maintenant, préparez-vous pour les aventures d’Avarie-Belle et d’une bosse encore sans nom, à venir en février 2022. »

Des amis et des abonnés ont félicité Dani pour sa nouvelle, avec la star de Girls Aloud Kimberley Walsh, l’actrice de Skins April Pearson et le mannequin Jess Impiazzi parmi les sympathisants.

Dani et Simon sont ensemble depuis 2015 et ont accueilli leur premier enfant ensemble un an plus tard.

Dani est devenu célèbre en jouant Tracy Beaker (Photo: BBC)

L’actrice est devenue célèbre en jouant Tracy Beaker dans l’adaptation CBBC du roman de Jacqueline Wilson.

Elle est revenue au rôle cette année pour jouer dans My Mum Tracy Beaker, une nouvelle spéciale qui a suivi Tracy à l’âge adulte et sa fille Jess.

Et pour les fans qui pourraient s’inquiéter de la durée pendant laquelle elle continuera, ne vous inquiétez pas – elle a juré de ne jamais renoncer à jouer Tracy.

« Je préférerais retourner la jouer plutôt que quelqu’un d’autre, ce serait tellement bizarre », a déclaré Dani à Metro.co.uk. «Je ne sais pas ce que je ressentirais si quelqu’un d’autre le faisait. J’ai l’impression que je le possède maintenant, et personne ne peut me l’enlever.

