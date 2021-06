Dani Juncadella, podium aux 24 Heures du Nürburgring

07/06/2021 à 10h34 CEST

Daniel Juncadella est monté sur le podium avec Mercedes aux 24 Heures du Nürburgring, en compagnie de ses coéquipiers Maximilian Götz et Raffaele Marciello. Le pilote barcelonais et son équipe ont terminé troisièmes de l’épreuve d’endurance allemande, à 49”681 du vainqueur Matteo Cairoli, Michael Christensen et Kevin Estre (Porsche). Martin Tomzyc, Connor de Phillippi, Sheldon van der Linde et Marco Wittmann (BMW) ils étaient deuxièmes à 8 “.

L’épais brouillard nocturne obligea la course à s’arrêter pendant 12 heures, les 24 Heures du Nürburgring se sont donc décidées dans une finale effrénée de 3 heures, puisque l’action en piste a repris à midi.

Après plusieurs accidents, sept voitures sont restées sur la piste en lutte pour la victoire, dont la Mercedes de Juncadella, qui a brillamment réussi à assurer le podium, tandis que Kévin Estre a donné la victoire à Porsche avec un virage spectaculaire.