Dani Olmo et le succès du RB Leipzig

07/08/2021 à 11:09 CEST

Dani Olmo est devenu l’une des grandes sensations du football mondial. C’est un footballeur différent, et il le montre à chaque fois qu’il se rend sur le terrain. Sa grande Eurocup et plus qu’une bonne saison à Leipzig, l’ont mis sous les projecteurs médiatiques. Il y a beaucoup de grandes équipes qui aspirent au talent de Terrassa, mais tout semble indiquer qu’il continuera dans l’équipe allemande, où son jeu peut continuer à grandir à un rythme vertigineux.

Le modèle du club allemand, fondé en 2009, est l’une des merveilles du football moderne et, bien que pour cette raison, il s’agisse de l’équipe la plus détestée d’Allemagne, ils montrent année après année qu’ils sont un exemple au niveau de la gestion. Infaillibles dans l’embauche de jeunes talents, ils ont fait de même avec Dani Olmo, venu éblouir en Croatie.

Ils ont déboursé 22 millions pour le sortir du Dynamo de Zagreb, à l’hiver 2020, alors qu’il n’avait que 21 ans, avançant ainsi vers de nombreux autres grands d’Europe qui l’avaient remarqué. Comme il l’a fait à l’époque, il a privilégié sa croissance professionnelle au charisme d’un grand club, et il n’a pas mal fait..

Dans une interview, il a déclaré que : “Personne ne quitte Barcelone pour la Croatie, mais je l’ai fait.” Tu as raison. Avec son déménagement à Leipzig, il a fait de même, et il ne pouvait pas en être plus heureux. Début mai, Il a fait remarquer que dans l’équipe allemande, il se sentait chez lui. Il semble donc. Il sait qu’il ne passera pas inaperçu et, dans la saison qui débutera dans un peu moins d’un mois, il doit encore briller de sa propre lumière.

Le projet de Leipzig a l’air très bien et ils s’efforcent de l’entourer de grands talents. Ils ont fait le travail moyen après avoir déjà terminé jusqu’à 6 signatures, Josko Gvardiol (également du Dynamo Zagreb), Mohamed Simakan, Benjamin Henrichs, Brian Brobbey, la perle de l’Ajax qui arrive libre, Angeliño et André Silva, deuxième meilleur buteur de la saison dernière en Bundesliga, tous de grande qualité et surtout, un bel avenir devant eux. C’est ainsi qu’ils fonctionnent.

12 ans de succès

Le club a été officiellement fondé le 19 mai 2009, oui, 2009 !, et a commencé à jouer dans la cinquième catégorie du football allemand. Sous l’investissement de la marque de boisson énergisante Red Bull, d’où la haine et le surnom d'”ennemis du football”, et d’un management professionnalisé et poussé, ils ont réalisé 4 promotions en 7 ans. En 2016, ils étaient déjà en Bundesliga, une étape difficile à égaler. A partir de là, tout est rentré dans l’ordre.

Les deuxièmes de la saison de ses débuts, sixième de la suivante, troisième, troisième et deuxième de la dernière, sont son palmarès distingué. En y ajoutant, bien entendu, les parts importantes du Ligue des champions, où ils ont été plantés en demi-finale dans le 19/20.

Un jeune club avec de très jeunes joueurs

Comme ils l’ont fait avec Dani Olmo, leur politique s’est concentrée sur l’acquisition de jeunes talents, des diamants bruts qui ont été polis pour en faire des joueurs distingués et très recherchés. Sûrement le plus célèbre est Timo Werner, qui après quatre ans dans l’entité, s’est rendu à Londres l’été dernier pour signer à Chelsea pour un montant de plus de 50 millions d’euros, mais c’est que l’année précédente, ils avaient déjà échangé Naby Keïta. à Liverpool pour 60.

Cet été, bien qu’ayant déjà effectué six incorporations, celles-ci ont été financées par les ventes d’Upamecano au Bayern pour 42,5 millions, de Konaté à Liverpool pour 40 et celle de son entraîneur, Julian Nagelsmann, également à l’équipe bavaroise pour 20 autres.

Ces nouvelles recrues, dont aucune n’a plus de 25 ans, feront partie d’une escouade où seuls deux membres ont plus de trente ans. Gulácsi, international avec la Hongrie (31 ans) et Kampl, 30 ans.

Nouveau technicien d’usine RB

L’entraîneur américain Jesse Marsch prendra la barre d’un bateau de croisière, sous pression pour faire au moins aussi bien que son prédécesseur. Heureusement, il vient de l’usine RB, puisque son dernier poste était occupé chez RB Salzbourg, équipement qui appartient également à la marque de boisson énergisante. Au cours de leur courte vie, les deux équipes ont échangé des footballeurs de grande qualité, une formule qui fonctionne à merveille et qu’elles souhaitent continuer à utiliser.