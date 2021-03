Dani Olmo était euphorique après avoir marqué le but du retour de l’Espagne contre la Géorgie pour se qualifier pour la Coupe du monde Qatar 2022

28/03/2021 à 20:41 CEST

Dani Olmo est devenu le héros du retour angoissant de l’Espagne en Géorgie (1-2). L’attaquant de Leipzig est entré sur le terrain après la pause en remplaçant Bryan Gil pour jouer le rôle de révulsif. Alors que l’égalité semblait irrémédiable, l’homme de Terrassa a sorti une chaussure de 20 mètres que le gardien de Georgia Loira n’a pas pu arrêter. Un objectif qui vaut trois points vitaux dans la lutte pour l’Espagne pour la Coupe du monde au Qatar 2022.

L’international ne pouvait pas être ravi du but important qu’il a marqué: « Marquer un but comme celui de défendre vos pieds est une sensation unique. L’excitation a été incroyable« . Dani Olmo a reconnu que »nous avions besoin de la victoire parce que nous venions de jouer un bon match contre la Grèce sans récompense« .

La foi de Luis Enrique

L’attaquant de Leipzig a pointé du doigt la Géorgie pour expliquer les difficultés rencontrées par l’Espagne: « Nous devons valoriser leur match. Ils nous ont fait du mal contre l’opposition, mais au final. nous avons su les contrer et surmonter« .

Dani Olmo a reconnu qu’ils manquaient de fluidité dans le jeu offensif pour faire avancer les matchs et que les rivaux savent très bien comment les jouer: «Chaque équipe essaie de jouer avec ses armes. On a notre façon de jouer et on essaie de l’imposer, mais on ne peut pas toujours gagner« .

En ce sens, il a expliqué que le mot d’ordre de l’entraîneur est de continuer à faire confiance à ce style de jeu. Et c’est ce qu’il leur a dit à la mi-temps pour tourner un marqueur qui l’a mis très en montée: « Luis Enrique nous dit toujours de continuer à insister, car les victoires allaient venir et c’est comme ça que ça s’est passé« .