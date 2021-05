Dani Olmo quitte la concentration avec Leipzig en raison de problèmes physiques

20/05/2021

Activé à 20:36 CEST

Daniel Guillen

Le joueur de Leipzig, Dani Olmo, ne terminera pas la saison avec Leipzig après avoir subi un coup au péroné. Il a retiré de la dernière session de formation et a abandonné la concentration du protocole. Du club, ils ont signalé que c’est une petite ecchymose et que le joueur quitte vacances avant de rejoindre l’équipe nationale.

Le milieu de terrain met ainsi fin à sa deuxième année en Bundesliga: il ne sera pas disponible pour Julian Nagelsmann lors du prochain match contre Unión Berlin. Ce revers, a priori, n’affectera pas la participation du joueur au prochain Championnat d’Europe.

+++ Mise à jour personnelle +++ Dani #Olmo fällt gegen @fcunion angeschlagen aus (Schlag auf die Wadenbeinmuskulatur). Unser Mittelfeldspieler hat deshalb das Quarantäne-Trainingslager bereits verlassen, um seinen Kurzurlaub anzutreten, bevor die EM-Vorbereitung mit Spanien beginnt. pic.twitter.com/i6OqwYw8ZJ – Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) 20 mai 2021

L’Espagnol, qui a réalisé une excellente saison en Allemagne, sera l’un de ceux convoqués par Luis Enrique pour affronter l’Eurocup le mois prochain. Le milieu de terrain a été international jusqu’à 11 fois et a marqué trois buts, l’un d’eux est vital pour l’avenir de l’équipe nationale lors de la prochaine Coupe du monde.

L’ex du Dinamo Zagreb a été important avec Nagelsmann à Leipzig ce cours. Il a participé à un total de 46 matchs entre toutes les compétitions et a commencé jusqu’à 39 fois. Il a marqué sept buts et a distribué 12 passes décisives. A marqué le seul but de l’équipe allemande à DFB Pokal contre le Borussia Dortmund.

Formé dans les catégories inférieures de Barcelone

Dani Olmo a commencé sa carrière au RCD Espanyol et peu de temps après avoir fait le saut au FC Barcelone en 2007. Sept ans plus tard a quitté Youth B pour se rendre en Croatie et rejoignez le Dinamo Zagreb. Ses bonnes performances dans le championnat croate ont attiré l’attention de Leipzig, qui l’a signé 22 millions d’euros début 2020.

Avec le bloc germanique il a joué 61 matchs jusqu’à présent et a marqué 12 buts. La saison prochaine, sans Nagelsmann sur le banc, l’Espagnol sera l’un des acteurs les plus importants du complot offensif de Leipzig.