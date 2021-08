Dani Pedrosa, engagé au GP de Saint-Marin

22/08/2021 à 14h02 CEST

Dani Pedrosa pourrait réapparaître en tant que Wildcard dans le circuit Saint Marin le 19 septembre prochain. KTM avait déjà le pilote espagnol dans le Grand Prix de Styrie où il a été invité à tester le matériel KTM pour 2022. Dani Pedrosa est le testeur actuel de la marque autrichienne et pour collecter plus de données pour la saison prochaine, ils ont convenu avec l’équipe de participer à la course MotoGP.

Celui de Castellar del Vallés, qui Je n’avais pas concouru depuis deux ans et demiCe fut l’une des surprises du GP de Styrie, il a plus que rempli les objectifs qui avaient été fixés et a montré qu’il continue d’avoir un excellent niveau de pilotage sur le dos d’un MotoGP. Lors de la FP1, elle a brillé comme la meilleure KTM de la séance d’essais libres et après une course difficile en raison de la météo du circuit, elle a réussi à prendre la 10e position.

Après la course, Pedrosa a confirmé qu’il avait recueilli les informations nécessaires mais a laissé la porte ouverte pour une deuxième participation en tant que Wildcard. KTM a conservé le nom du pilote sur la liste des engagés de l’épreuve de Saint-Marin et l’a fait connaître. Dorna à travers la liste des pilotes invités enregistrés où ils se trouvent également Stefan Bradl et Michèle Pirro. Bien que, malgré son enregistrement, votre participation au Grand Prix pour continuer à tester la RC16 n’est pas encore assurée.

Avant la date, Pedrosa aura l’occasion de piloter à nouveau la KTM lors des essais privés qui seront effectués sur la même piste à Misano entre le 31 août et le 1er septembre, les jours où la majorité des marques sont attendues du MotoGP. championnat.