Dani Pedrosa participera au GP de Styrie avec KTM

20/07/2021

Act à 11:34 CEST

Fans de Dani Pedrosa, qui sont “légion”, ont de la chance : le MotoGP vient de confirmer officiellement que le pilote de 35 ans de Castellar réapparaîtra en Championnat du Monde pour disputer le GP de Styrie au Red Bull Ring, le 8 août, avec un ” wild card’ attribué à l’équipe KTM Red Bull. Pedrosa a pris sa retraite de la course en 2018, après un passage de 18 chez Honda, ajoutant un total de 31 victoires Oui 112 podiums en 13 saisons dans la catégorie reine et a commencé à travailler comme testeur KTM dans le développement de son MotoGP.

Au 2019 Pedrosa est devenu un élément fondamental du programme de développement de la RC16, avec laquelle KTM, qui a fait ses débuts dans le championnat du monde de cylindrée maximale dans le Grand Prix de la Communauté Valencienne 2016 et il a rejoint le grill de façon permanente au cours de l’année universitaire 2017.

le catalan terminé dans le Top 5 au général Championnat du monde MotoGP jusqu’à 11 fois, dont 3 en tant que finaliste. La dernière fois que nous avons pu profiter du pilote de KTM C’était il y a près de mille jours, à l’occasion du rendez-vous tenu au Circuit Ricardo Tormo de Valence au 2018, où il s’est classé 5e.

Depuis, il s’est limité à partager la piste avec la grille actuelle de MotoGP à la fois dans le IRTA comme lors des journées de test privées. Il y avait eu des spéculations sur une éventuelle wild card pour Misano, mais cela n’a pas été confirmé. En effet, KTM a prévu son retour dans le Arène rouge de Autriche, dans sa course à domicile.Dani Pedrosa – Pilote d’essai Red Bull KTM Factory Racing

“Cela a été très intéressant de faire partie de ce projet depuis le début avec KTM et de pouvoir partager mon expérience avec eux. Petit à petit, nous avons fait de notre mieux et c’est intéressant de rejouer une course car cela donne vous une perspective différente par rapport à un test normal. Cela fait longtemps depuis ma dernière course et, bien sûr, la mentalité pour un GP est très différente de celle d’un test. Mon objectif est d’essayer de tester certaines choses sur le moto en situation de course. Je veux comprendre les demandes que les coureurs peuvent avoir pour les différentes sessions et les caractéristiques techniques. En le regardant de chez moi, je peux percevoir les améliorations des motos, mais pour mieux comprendre nous allons faire ce « joker ». Il est difficile de parler de mes attentes après avoir été absent de la compétition pendant si longtemps. Tout peut convenir ou non, mais nous essaierons de profiter au maximum du week-end. »

Mike Leitner – Directeur de course Red Bull KTM

“Ce sera amusant de revoir Dani Pedrosa en MotoGP ™. Il est absent de la course depuis un certain temps, mais ce sera précieux de l’avoir dans le stand du Red Bull Ring pour analyser les forces et les faiblesses de notre KTM RC16 en conditions de course. GP. Dani a eu une grande influence sur notre projet MotoGP ™ grâce à toute son expérience. La société a travaillé et poussé dur pour donner suite à ses demandes, ainsi qu’à celles de Mika Kallio. Dani était une bonne référence, car il a pris sa retraite à la fin de 2018, alors qu’il était encore au sommet du sport et nous pouvons voir une partie de son influence sur le succès actuel de la KTM RC16. Il aura un mélange du vélo de course actuel et quelques petites mises à jour et fera quelques tests au cours du week-end, mais nous ne voulons pas non plus vous surcharger. Nous voulons que vous profitiez du GP. Il y a beaucoup de jeunes et forts pilotes en MotoGP ™ en ce moment donc vous serez occupé, mais c’est un bon moyen pour vous pour en savoir plus et sentir la référence. différence actuelle. Cela nous aidera dans les prochains tests. »