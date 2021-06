Dani Pedrosa peut revenir en MotoGP

in

26/06/2021

26/06/2021

Dani Pedrosa a révolutionné l’équipe KTM depuis son arrivée en tant que testeur en 2019. Le vétéran du MotoGP a trouvé la clé pour convertir le KTM l’un des vélos les plus compétitifs de la saison. Après avoir atteint les premières places la saison dernière, Reliure Brad a remporté la première victoire KTM en 2020 et Miguel Oliveira il s’est encore imposé cette année sur le Circuit de Catalunya. Mais la marque autrichienne a encore un autre objectif en main : voir Dani Pedrosa piloter une de ses motos en course.

Bière de fosse, le meilleur manager sportif de KTM, a assuré Semaine de vitesse qui ont demandé un Wild Card pour Dani Pedrosa au Grand Prix de Saint-Marin qui aura lieu le 19 septembre. Selon Beirer, Pedrosa lui-même a le dernier mot, qui devra décider s’il veut “s’exposer à la pression et au stress d’un week-end de GP. J’espère que Dani dira quelque chose à un moment donné dans les deux ou trois prochains tests, ” a-t-il dit. celui de KTM.

Si Pedrosa réapparaît enfin à Saint-Marin trois ans après sa retraite, il devra le faire dans les mêmes conditions que le reste de la grille, il ne pourra pas repartir avec la moto 100% neuve car il devra monter le moteur et carénage homologués pour cette saison, bien que oui vous pouvez en profiter pour essayer de nouvelles pièces. Miguel Oliveira Il a assuré que le fait d’avoir Pedrosa sur la piste serait une excellente nouvelle qui les aiderait à connaître les sentiments du triple champion du monde en course pour franchir une prochaine étape plus précise dans l’évolution des motos.