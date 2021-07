Dani Pedrosa roule en MotoStudent avec les ingénieurs

17/07/2021 à 15h46 CEST

Après l’exposition devant le jury des projets industriels, qui s’est déroulée cette année par voie électronique en juin dernier, les prototypes de motos de compétition de Les 83 équipes universitaires participant à MotoStudent roulent sur le circuit de vitesse Motorland Aragón.Dimanche viendra le moment le plus attendu avec la dispute des courses : la catégorie de MotoStudent Electric sera à 13h20. Oui MotoStudent Essence sera à 14h20. Les résultats de ces événements dynamiques et sportifs détermineront qui seront les vainqueurs de la phase MS2.

Dani Pedrosa a surpris les participants et a roulé avec les prototypes

La grande surprise de l’événement a été réalisée par Dani Pedrosa. Ancien pilote du Championnat du Monde et actuel pilote d’essai KTM surpris tous les participants à la photo de groupe et par la suite il a roulé aux côtés des prototypes de la catégorie MotoStudent Essence sur le circuit Speed.Cette année, MotoStudent a rejoint la marque de boissons énergisantes Red Bull dans ce projet qui permet aux élèves-ingénieurs d’approfondir leurs connaissances et de les appliquer au développement de leurs prototypes. La première conférence, tenue à l’Université de Bologne, était axée sur l’aérodynamique des motos et, cette fois, elle s’est concentrée sur la mécanique et a été suivie par Romà López, coordinateur de la Red Bull Rookies Cup ; Alberto Tambini, ingénieur KTM et ancien participant MotoStudent ; Jeremy McWilliams, ancien pilote de Coupe du monde et actuel pilote d’essai KTM ; et Daniel Urquizu, directeur de MotoStudent. Le vainqueur de ce challenge Red Bull MotoBoost – KTM Call remportera une bourse de six mois dans le département KTM Racing de son siège en Autriche.