Dani Pérez mène Manresa à sa quatrième victoire contre Bilbao Basket

31/10/2021 à 22:32 CET

.

BAXI Manresa a battu Bilbao Basket ce dimanche, 87-79 et a remporté leur troisième victoire consécutive dans leur fief, le Nou Congost, dans un duel très égal dans lequel l’équipe Manresa a montré plus de poudre à canon offensive que son rival.

HOMME

BIL

BAXI MANRESA, 87

(20 + 25 + 22 + 20) : Dani Pérez (18), Elias Valtonen (13), Joe Thomasson (5), Chima Moneke (14), Yankuba Sima -cinq de départ-, Guillem Jou (2), Sylvain Francisco ( 14 ans), Ismaël Bako (12 ans), Luke Maye (9 ans), Rafa Martínez et Dani García.

PANIER SURNE BILBAO, 79

(21 + 19 + 20 + 19) : Rafa Luz, Andy Goudelock (14), Valentin Bigote (16), Gytis Masiulis (9), Ángel Delgado (6) -cinq partants-, Jonathan Rouselle (14), Ludde Hakanson ( 9), Jeff Withey (8), Regimantas Miniotas (3) et lex Galán.

ARBITRES

Daniel Hierrezuelo, Joaquín García González et Carlos Merino. Sans éliminé pour fautes personnelles.

INCIDENTS

Match correspondant à la huitième journée de la ligue masculine de basket-ball Endesa joué devant 3 357 spectateurs au Nou Congost Pavelló (Manresa).

Ainsi, le représentant du basket catalan en Ligue des champions se tient avec quatre victoires et autant de défaites dans un nouvel exemple que chaque saison, entre les mains d’un génie nommé Pedro Martínez, est capable de multiplier ses ressources.

Au contraire, les « hommes en noir » continuent avec des difficultés et avec deux victoires et six défaites Ils partagent la dernière place avec Urbas Fuenlabrada et avec un Coosur Real Betis qui a réalisé ce dimanche l’exploit de battre le Valencia Basket à La Fonteta.

Le premier quart s’est passé avec des alternances sur le tableau de bord. Ceux de Pedro Martínez ont commencé avec un 7-2, mais rapidement le duel a été égalisé. Les deux équipes sont beaucoup allées sur la ligne personnelle et ont ajouté une bonne partie de leurs points en quatrième avec des lancers francs (8/10 Manresa, 6/8 Bilbao).

L’ensemble de la capitale du Bages a entamé le deuxième quart-temps avec deux triplés pour revenir à cinq points. Bilbao a continué à fabriquer le caoutchouc sans décoller au tableau (30-28 min 15).

Rafa Martínez défend l’ex-Azulgrana Hakanson

| .

Les Basques ont essayé de défendre dans la zone pour arrêter le rythme local, mais ils ont obtenu l’effet inverse et Manresa a un peu creusé la différence (37-31 min 17). Pourtant, le match est resté dans un poing jusqu’à la pause.

Les locaux ont entamé le troisième quart-temps avec brio avec un partiel 8-2 pour mettre le premier avantage important du match (56-42 min 22). Bilbao Basket a réussi à réagir et a rendu le partiel aux locaux, un 5-12 qui leur a permis de se rapprocher à nouveau au tableau (61-54 passant par la minute 27).

Malgré cela, les habitants ont maintenu cet avantage important contrôler le rythme jusqu’à la fin de la période toujours avec la sage direction de Dani Pérez et ses 18 points en position de base.

L’équipe basque, soutenue par sa base Rouseille, est sortie prête à se battre jusqu’au bout et avec un 2-7, elle a fait la différence en seulement deux points (69-67 min 33). Puis les deux équipes dégainèrent toute leur artillerie et le match est devenu un échange de paniers dans lequel BAXI Manresa a régné (87-79).