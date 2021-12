Dani Pérez se déguise en héros pour renverser Tenerife

04/12/21 à 23:28 CET

BAXI Manresa a pris un match de crise cardiaque ce samedi contre Lenovo Tenerife après un panier sur la corne du meneur Dani Pérez en prolongation (95-93). Les Manresa étaient en avance sur le tableau de bord pendant une grande partie du match, pMais les habitants de Ténérife ont forcé des prolongations après un excellent dernier quart-temps.

BAXI

LEN

BAXI Manresa, 95

(17 + 18 + 29 + 17 + 14) Dani Pérez (16), Thomasson (19), Jou (11) Moneke (22) Sima (4) –cinq de départ– Francisco (-) Rafa Martínez (1), Dani Garcia (7), Maye (7), Valtonen (-,) et Bako (8).

Lenovo Ténérife, 93

(19 + 10 + 27 + 25 + 12) Fitipaldo (16), Salin (7), Doonerkamp (3), Wiltjer (13) Shermadini (2) -cinq de départ– Huertas (13) Sergio Rodriguez (2), Sastre ( 4), Borg (2,) Sulejmanovic (11) et Guerra (20).

Arbitres :

Antonio Conde, Martín Caballero et Roberto Lucas. Sans éliminé

Incidents :

Match correspondant à la 12e journée de la Ligue Endesa joué dans le pavillon Nou Congost devant 4 500 supporters

L’équipe locale a commencé avec beaucoup de rythme et dirigée par Chima Moneke (9 points dans le premier quart-temps) a commencé par ouvrir une première distance (9-3 min 4). Les Ténérifes ont réduit les différences en déplaçant le banc. À tel point que l’équipe visiteuse a réussi à terminer quatrième devant avec un partiel de 8-16.

Au début du deuxième quart-temps, les défenses ont été imposées aux attaques. Le jeu a continué à être joué à un rythme élevé mais avec plus d’erreurs que de succès. Le match est resté équilibré, avec un léger avantage pour les visiteurs (23-25 ​​min 15). BAXI Manresa a réussi à annuler l’attaque statique de Tenerife et a repris le contrôle du match avant la pause avec une course de 12-4 dans les cinq dernières minutes.

Le BAXI, en avance

Le troisième quart-temps a débuté par un échange de paniers et beaucoup de réussite de la part des deux équipes. BAXI Manresa a profité de ses bons pourcentages extérieurs pour rester en tête du classement, tandis que Tenerife restait en remorque, pénalisant l’équilibre défensif local (53-43 min 25). L’équipe visiteuse n’a pas réussi à arrêter le rythme local, qui devenait plus lâche dans le match.

Les Canaris sont entrés dans le dernier quart avec un pointage de 2-8 et se sont rapprochés à seulement deux points de Baxi Manresa (67-65 min 33). Le match est entré dans une phase d’égalité maximale dans les dernières minutes.

Avec le score de 73-73, Thomasson a donné l’avantage à l’équipe locale à une seconde de la fin (81-79). Avec une demi-seconde, Dani Pérez a fait une faute sur Sasu Salin qui tirait de trois points. Le Finlandais n’a marqué que deux lancers francs et a dominé le match en prolongation.

Prolongations et victoire

Les heures supplémentaires ont été consacrées à l’échange de paniers. Aucune équipe n’a été capable d’atteindre un revenu de plus de deux points. Moneke a marqué un lay-up avec 26 secondes à faire pour donner l’avantage aux hôtes (93-91).

Mais Huertas a créé l’égalité après avoir marqué deux lancers francs. ETntonces le meneur Dani Pérez habillé en héros pour marquer le panier décisif sur la corne qui a provoqué la fête au Nou Congost.