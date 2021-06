Dani Soares du yacht à voile sous le pont brise enfin le silence à propos de sa petite fille et de Jean-Luc

La deuxième saison de Below Deck Sailing Yacht a été définie par ce que Jada Pinkett-Smith pourrait appeler des « enchevêtrements ». Il y avait la dynamique de groupe maladroite entre Gary King, Sydney Zaruba et Alli Dore, ainsi que (ce qui semblait être) le sérieux branchement entre Dani Soares et Jean-Luc Cerza Lanaux qui les a vus toujours ensemble dans le dernier épisode. Au milieu de l’émission diffusée, cependant, Soares a annoncé qu’elle était enceinte, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations sur l’identité du père. Elle, à un moment donné, a dit que ce n’était « l’affaire de personne », mais Soares a finalement rompu son silence sur sa petite fille, Lilly, et sur ses relations avec Jean-Luc.