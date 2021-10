Dani Sordo annonce sa dernière saison dans l’élite

13/10/2021

Le à 12:27 CEST

Dani sordo a expliqué, dans une interview à Diario AS, que la saison prochaine sera sa dernière dans l’élite du sport automobile, à la Coupe du monde Rallyes: « La prochaine sera ma dernière saison. » Le pilote cantabrique revient à Se rallier RACC Catalogne, le Rallye d’Espagne et le rallye à domicile (qui s’est tenu ce week-end du 14 au 17 octobre), avec beaucoup de force et de désir de remporter la victoire. « Nous nous battrons pour la victoire, même si ce ne sera pas facile car Ogier, Evans, Neuville, Tanak, Fourmaux & mldr; ils vont très vite sur l’asphalte », a-t-il déclaré et a ajouté : « Nous allons devoir y aller fort depuis le début mais, Je vais tout donner pour gagner ma première Catalogne. »

Sourd atteint votre 17e saison en WRC (Championnat du monde des rallyes) mais, en 2022, ce sera sa dernière année dans l’élite, comme l’explique le pilote lui-même. À ce sujet, on lui a également demandé s’il y aurait un soulagement pour Dani sordo‘, Quel Dany Il a répondu : « J’espère qu’il y aura un remplaçant. Il y a beaucoup de jeunes pilotes qui sont très bons, mais il est difficile de franchir le pas. De même, le Cantabrique arrive à un rallye qui lui est spécial : « À la maison, c’est agréable de sortir et de voir tout le monde et il sera difficile de ne pas pouvoir en profiter – à cause du problème de covid, vous ne pouvoir accéder au Parc d’Assistance comme d’habitude. – Mais, nous vous verrons dans les étapes heureusement. »

Le pilote de Hyundai a récemment renouvelé avec la marque pour 2022 où il partagera la troisième voiture de l’équipe avec Oliver Solberg, à l’ère hybride: « C’était ce que je voulais, et je pense qu’ils sont aussi heureux. J’aime qu’ils comptent sur moi et pensent que je peux passer une autre année à aider l’équipe » et il a ajouté : « Je garde toujours l’illusion intacte, je continue de partir ma peau, et c’est quelque chose que je vois quand je fais un test ou que j’arrive à un rallye comme celui de Catalogne ». « Sans espoir, cela ne fonctionnera pas. Je ne veux pas faire tout le championnat, mais je veux faire quelques courses et collaborer avec l’équipe », a-t-il expliqué.

Mais, aussi, il a commenté : Oui, ils veulent –Hyundai– de collaborer sur d’autres choses, et j’en suis ravi. Je vais essayer d’aider ce que je peux pour Olivier Solberg, bien qu’il ait logiquement son père, qui est beaucoup plus grand que Dani sordo. Mais il veut aussi que je l’aide, comme l’équipe et je suis excité. C’est une famille qui m’aime beaucoup. Je veux aider les jeunes, comme je voudrais aider un jeune Espagnol s’il atteint Hyundai« , a-t-il condamné.