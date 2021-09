Dani Sordo fait ses débuts au Rallye des Açores du championnat d’Europe

16/09/2021 à 17h22 CEST

.

Dani Sordo, pilote Hyundai Motorsport et son nouveau navigateur, Cándido Carrera, ils assistent à l’épreuve du Rallye Atlantique des Açores de l’ERC, championnat d’Europe des rallyes pour son sigle en anglais.

Après avoir terminé quatrième du WRC Acropolis Rally, Dani Sordo change de monture et est recouplé à une Hyundai i20 R5 pour faire ses débuts en portant pour la première fois les couleurs de l’équipe MRF Tyres.

« C’est la première fois que je suis aux Açores et la première fois que je vais également courir avec Team MRF Tyres. Les spéciales sont incroyables et je suis content de la façon dont le test s’est déroulé. Ma tâche ce week-end sera de fournir à l’équipe le plus d’informations possible. Bien que ce soit la priorité, j’espère pouvoir également obtenir un bon résultat”, a-t-il déclaré. Sourd dans les déclarations soumises.

moli / ch