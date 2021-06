Telemundo Dania Aguillon

Allez que la cinquième saison du programme de compétition, Exatlon États-Unis, a été une année inattendue qui, depuis son début en janvier 2021, a fait face à toutes sortes de situations qui incluent une longue liste d’athlètes blessés, autant suspendus et sanctionnés en raison d’infractions. de contrats, et même l’arrivée de plusieurs renforts qui n’ont pas totalement plu aux suiveurs, puisqu’ils indiquent qu’à ce stade de la compétition, c’est injuste avec les participants qui se battent dans les arènes de la République dominicaine depuis le début de la bataille.

Des renforts controversés

Il y a quelques semaines, quatre renforts ont été ajoutés à Exatlon États-Unis, deux pour chaque équipe. Dans le cas des concurrents, Wilmarie Negrón et l’espagnol Andoni García sont arrivés, un visage qui a déjà marqué la compétition lors des éditions précédentes.

Du côté des Célèbres, Dania Aguillón et Jorge Hugo Giraldo, déjà éliminé, ont rejoint. Même si par les bleus, cette arrivée a été très bien accueillie, car ce que les deux athlètes ont fait c’est ajouter des points à leur équipe et faire pencher la balance en leur faveur, du côté des rouges la situation n’est pas la même, car au jour d’aujourd’hui, ils poursuivent une longue séquence de défaites dont ils ne semblent pas sur le point de sortir.

Dania Aguillón est surnommée, depuis son arrivée dans les arènes d’Exatlon aux États-Unis, comme « The Fastest Woman in Mexico », un nom qui l’a accompagnée en raison de sa carrière sportive sans faille qui l’a amenée à représenter son pays dans plusieurs compétitions internationales, et maintenant il fait la même chose dans la série de téléréalité à succès du réseau Telemundo.

Dania Aguillón dérange les followers d’EXATLON Pourquoi ?

C’est précisément Dania Aguillón qui a agacé les adeptes de la Team Famosos à Exatlon aux États-Unis, car ils assurent que bien qu’elle soit surnommée “la femme la plus rapide du Mexique”, ses passes sont tout sauf rapides, car la fille reste très lente et précise, parfois dans des moments où ça mérite un peu plus de vitesse et ça, les adeptes de la compétition l’ont noté avec une grande inquiétude.

Ne manquez pas cette vidéo gracieuseté du portail de fans Madison Entertainment, où ils abordent cette chanson de Dania Aguillón, et la gêne que cela causerait aux fans de la Team Famosos.

Un détail important que le présentateur de la vidéo expose est que parfois cette “lenteur” que Dania a, est nécessaire pour garantir la précision à chaque passage et ainsi atteindre les points souhaités, si nécessaires à cette étape d’Exatlon États-Unis.

Les messages des fans dans cette vidéo ont été immédiats : “Dania est désespérée que dimanche arrive pour que Mirna finisse de l’éliminer.” Dit un fan qui craint que le passé d’Aguillon au sein d’Exatlon États-Unis culmine entre les mains d’un concurrent, afin que l’équipe Famosos puisse commencer à voir la lumière et à changer le rythme des défaites de l’équipe.

À partir de là, nous espérons que “La fille la plus rapide du Mexique” trouvera le juste milieu entre la vitesse et la précision que tout le monde attend.

Force, Dania !

