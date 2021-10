Danica McKellar abandonne Hallmark pour faire des films pour une nouvelle chaîne de télévision

La star emblématique Danica McKellar s’éloigne du réseau pour s’associer à une nouvelle chaîne de télévision. Deadline rapporte que l’actrice a signé un contrat de quatre images pour jouer et produire des projets originaux pour GAC Family et GAC Living de GAC Media. Son premier film avec le réseau, The Winter Palace, a déjà reçu une date de sortie en janvier 2022.

« Danica est un talent de classe mondiale qui fait partie des stars les plus appréciées et les plus durables de la télévision », a déclaré Bill Abbott, président et chef de la direction de GAC Media. « Sa combinaison de créativité et de passion est sans égal, et je suis ravi qu’elle rejoigne la famille très unie de GAC. »

Abbot est l’ancien PDG de la société mère de Hallmark, Crown Media Family Networks. Dans le cadre des efforts déployés pour lancer la nouvelle chaîne, le président du GAC a été occupé à recruter certains des meilleurs talents de Hallmark pour aider à créer et produire de nouvelles œuvres originales. Trevor Donovan a été le dernier ancien de Hallmark à signer un accord multi-images avec GAC.

McKellar a été une attraction majeure pour Hallmark. Au cours des cinq dernières années, elle a été un incontournable pendant la saison des vacances de la télévision par câble. Elle a joué dans au moins un film de vacances chaque année depuis 2015. Toi, moi et les arbres de Noël, son dernier film de vacances Hallmark a été présenté la semaine dernière sur le réseau. L’accord de l’actrice avec GAC Media, qui s’étend jusqu’en 2023, la verra exclusivement dans des comédies romantiques et des films de vacances.

McKellar a obtenu son grand succès à Hollywood avec son rôle de Winnie Cooper dans The Wonder Years. Elle est récemment apparue dans un spot invité sur ABC’s Home Economics et devrait siéger en tant que juge dans la prochaine série de compétitions non scénarisées de Fox TV Domino Masters, dont la première est prévue en 2022. En dehors de son travail d’actrice, McKellar est également un best-seller du New York Times pour ses multiples livres pour enfants sur le thème des mathématiques : Math Doesn’t Suck, Kiss My Math et The Times Machine – qui sont tous disponibles sur McKellarMath.com. L’actrice est diplômée summa cum laude de l’UCLA avec un diplôme en mathématiques. elle a également contribué à des recherches originales qui ont abouti au développement du « théorème de Chayes-McKellar-Winn ».