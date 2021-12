Danica Patrick, la nouvelle BF célèbre le Noël sans Aaron Rodgers (Photos)

Danica Patrick est largement reconnue par la communauté sportive comme une pionnière de la course automobile.

Elle est sans aucun doute la femme la plus titrée à avoir jamais participé à des courses de monoplaces et, par conséquent, est devenue l’une des athlètes féminines les plus influentes de sa génération.

Malheureusement, ces dernières années, Patrick s’est davantage défini en ligne par son ancienne relation avec le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, que par bon nombre de ses réalisations.

Cela tient en partie au fait qu’elle est si ouvertement triste à propos de leur rupture. Entre cela, à quel point Rodgers semblait heureux de la séparation et de la manière apparemment louche dont Rodgers et sa fiancée actuelle Shailene Woodley se sont réunis – cela s’est avéré être une histoire de potins pour les âges.

Et puis, bien sûr, il y a eu cette période délicate où Patrick a essayé de montrer au monde à quel point elle était au-dessus de Rodgers alors qu’elle ne l’était clairement pas.

Heureusement, il semble que Patrick passe à autre chose. Cette semaine, elle a posté des photos d’elle sur Instagram avec son nouveau petit ami.

Naturellement, les photos sont immédiatement devenues virales :

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Danica Patrick (@danicapatrick)

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Danica Patrick (@danicapatrick)

Sur la base de toutes les rumeurs qui circulent actuellement à propos de Rodgers et Woodley, il est sûr de dire que Patrick a peut-être esquivé une balle importante en descendant de ce train. Elle semble être dans un endroit beaucoup plus heureux (et en meilleure santé) qu’elle ne l’était à la même époque l’année dernière.

Faire partie d’une relation plus équilibrée a sans aucun doute aidé cela dans une large mesure.

Cela explique pourquoi Rob Gronkowski joue si fort. https://t.co/mgdxhOtTWe – Jeu 7 (@game7__) 28 décembre 2021

Patrick a connu une excellente année 2021. Espérons que 2022 s’est avéré être une année encore meilleure pour elle maintenant que tout semble être en équilibre en ce qui concerne toutes les facettes de sa vie.

En rapport: Les photos de vacances provocantes de McKayla Maroney deviennent virales

Mots clés

Aaron Rodgers Danica Patrick