Danica Patrick soutient le « vrai champion » Lewis Hamilton pour rebondir

Danica Patrick a déclaré que Lewis Hamilton avait montré une attitude « cool et calme » après avoir perdu à Austin, ce qui montre qu’il peut réagir dans le combat pour le titre.

Hamilton a terminé juste derrière son rival du Championnat du monde Max Verstappen dans un Grand Prix des États-Unis passionnant dimanche, ce qui a permis au pilote Red Bull de creuser l’écart au sommet à 12 points avant les cinq dernières courses.

S’exprimant sur Sky F1 en tant qu’expert, l’ancien pilote IndyCar et NASCAR pense que la patience et la nature détendue dont font preuve le champion du monde en titre et son équipe pourraient porter leurs fruits lors des phases finales.

« Les vrais champions savent comment revenir », a déclaré Patrick, cité sur le site Web de Sky Sports. « J’ai l’impression que Mercedes avait toujours une bonne attitude – à la fois Toto [Wolff, team principal] et Lewis avait l’air vraiment cool et calme et je pense que ça va payer.

« Ils ont été là, ils ont accompli une tonne et cette seule course ne les déroutera pas avec cinq à faire. »

La course s’est déroulée de manière fascinante alors qu’une différence de stratégies a permis de terminer en tribune sur le Circuit des Amériques.

Verstappen a réussi à prolonger la durée de vie de ses vieux pneus pour franchir la ligne juste devant la Mercedes, mais le pilote et l’équipe ont été magnanimes dans la défaite après la course – et Patrick pense qu’il y a beaucoup de temps pour combler l’écart. une part dans leur démarche.

« Je pensais que Toto semblait calme, Lewis semblait calme et à la fin de la journée, il reste pratiquement un quart de la saison », a-t-elle déclaré. « Il reste beaucoup de saison et beaucoup de choses peuvent arriver.

« À ce stade, il faut regarder les points positifs, et il reste cinq courses. Les abandons sont possibles et être exceptionnel, comme ils l’ont fait dans l’histoire, est tout à fait possible. »

Jenson Button était d’accord avec Patrick dans son évaluation de la façon dont la saison pourrait se dérouler car, étant donné à quel point la course était serrée et à quel point la bataille reste serrée, son ancien coéquipier Hamilton peut se détendre en sachant qu’il a tout donné dimanche.

« Ce n’est toujours pas une mauvaise, mauvaise course pour Mercedes », a déclaré le champion du monde 2009. « Lewis est très calme et je pense que c’est parce qu’il sait qu’ils n’ont rien fait de mal ce week-end, ils ont tout fait correctement, c’est comme ça.

« Alors qu’en Turquie, ils ont évidemment commis des erreurs, perdu des points et il était assez en colère à la radio de l’équipe. »

