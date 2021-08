Daniel « Alemán » García pour sa 10e victoire mardi à Tijuana, au Mexique

Le solide espoir d’Ensenada, Daniel “Alemán” García, visera la victoire 10 de sa carrière invaincue, le mardi 24, lors de la “Soirée de gala” que Zanfer présentera à l’auditorium Casa de los Zonkeys à Tijuana.

Le joueur de 19 ans « Alemán » García (9-0-0, 8 ko) a fait preuve de grandes ressources offensives et défensives. Il maîtrise le ring, attaque avec puissance des deux mains, exécute des combinaisons précises et puissantes et possède une grande vitesse des jambes et des mains.

Jusqu’à présent, il a remporté les neuf combats qu’il a disputés, dont huit par élimination directe (six entre le premier et le deuxième tour) et a montré qu’il était prêt à passer au niveau supérieur, et pour cela, le mardi 24 à la Casa de los Zonkeys affrontera Salvador Alejandro Núñez de Tijuana (5-7-1, 4 ko), dans un duel super-plume en 6 rounds.

Núñez est un combattant de choc, qui propose généralement des combats spectaculaires, avec beaucoup d’action, donc le combat contre « Alemán » García pourrait « voler la vedette » le mardi soir 24.

La fonction sera marquée par le grand duel entre le local invaincu, Dubiel Sánchez (17-0-2, 12 ko) contre le KO de Sinalo Jorge “Chino” García (20-2-0, 17 ko) à 10 tours en Super poids welter. , et dans le combat de sauvegarde principal, David Moreno Potrero (10-0-0, 7 ko) affrontera le Sinaloan Jonathan Alejandro Escobedo (7-1-0, 2 ko) dans un affrontement qui devrait être très compétitif, à 8 tours super légers.

Trois autres combats viendront compléter la “Soirée de Gala” de Zanfer, ce mardi 24 à la Casa de los Zonkeys, avec un accès limité et suivant les protocoles de santé et de prévention des autorités sanitaires et de la Commission de boxe de Tijuana.