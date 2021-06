Daniel Altmaier bat le tennisman Maximilian Marterer au tour de qualification

in

22/06/2021 à 13:45 CEST

Daniel Altmaier, allemand, numéro 166 de l’ATP, remporté en une heure et une minute par 6-2 et 6-4 le joueur de tennis allemand Maximilien marterer, numéro 198 de l’ATP, au tour de qualification de Wimbledon. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le joueur au prochain tour de Wimbledon.

Les données recueillies sur le match montrent que le joueur allemand a réussi à casser le service de son rival 3 fois, obtenu un premier service à 76%, commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 75% des points de service. Quant à l’Allemand, il n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire et ses données d’efficacité sont de 74%, 2 doubles fautes et 58% de points obtenus au service.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) comprend une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score le plus élevé possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des rivaux. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs de tennis participent. De plus, il se déroule du 21 juin au 12 juillet sur gazon extérieur.