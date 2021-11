Daniel Barenboim revient au National Music Auditorium (Madrid) avec la Staatskapelle Berlin

Archive – DÉPOSÉ – 19 octobre 2019, Rhénanie du Nord-Westphalie, Cologne : le chef d’orchestre Daniel Barenboim pose pour des photos après avoir reçu le prix Konrad Adenauer 2019 de la ville de Cologne. – Thomas Banneyer / dpa – Archives

MADRID, 8 novembre (EUROPA PRESS) –

Le chef d’orchestre Daniel Barenboim revient à l’Auditorium national de musique de la main d’Ibermúsica les 8 et 9 novembre avec la Staatskapelle Berlin, qu’il dirige depuis 30 ans, a rapporté l’organisation dans un communiqué.

L’Auditorium National de Musique de Madrid vous accueillera dans sa salle symphonique avec un programme centré sur la « Symphonie inachevée » de Schubert et la « Symphonie no. Le 3 de Beethoven le 8 et la ‘Symphonie No. 1 de Schumann ‘et la’ Symphonie no. Brahms 4 contre 9.

Barenboim a été le directeur de certains des orchestres les plus renommés au niveau international, tels que le Berlin Philharmonic et le Chicago Philharmonic.

Les billets peuvent être achetés sur www.entradasinaem.es, en appelant le 902 22 49 49 ou directement à la billetterie de l’Auditorium national de musique.