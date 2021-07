Daniel Bisog n’aurait pas son propre ennemi à la maison !

Daniel Bisogno aurait son propre ennemi à la maison !, assurent-ils | Réforme

Même la protection de Pati Chapoy n’a pas sauvé Daniel Bisogno !, ont assuré Elisa Beristain et Javier Ceriani dans leur émission Gossip No Like en assurant que le célèbre Poupée il aurait son propre ennemi chez lui, à Ventaneando.

Le journaliste argentin a partagé sans crainte que l’ennemi proche de Daniel bisogno Il ne serait ni plus ni moins que son cher compagnon pendant de nombreuses années à Ventaneando, Pedro Sola.

Ceriani et Beristain ont partagé que pendant longtemps le chauffeur et aussi un acteur se moquaient de Pedro Sola à cause de ses préférences et c’est pourquoi Sola se vante désormais de bonheur lorsqu’il voit que les médias écartent Daniel Bisogno pour révéler ses propres préférences.

Apparemment, maintenant, l’ex d’Andrea Escalona goûte à son propre chocolat et finirait par devenir le centre des potins, tout comme Pedrito l’était auparavant.

Il convient de noter que Gossip No Like a été l’un des médias qui a le plus exposé la vie personnelle de Bisogno, où ils ont révélé qu’il avait une relation présumée avec un jeune homme, ils l’ont présenté et qui plus est, ils ont même découvert qu’il vivait avec la mère du journaliste de divertissement.

Daniel Bisogno a commencé à être dans le scandale après que des images et des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles il aimait les clubs gays et être avec des jeunes hommes. Récemment, le scandale lui est revenu lorsque Raúl Sandoval, un ancien universitaire, a expliqué pourquoi il avait mis fin à l’amitié de la célèbre blonde.

Sandoval a assuré qu’il l’appréciait beaucoup pour le soutien et la proximité entre eux en tant qu’amis; cependant, elle s’éloigna rapidement et définitivement de lui lorsqu’elle sentit que sa main était sur une partie très personnelle de lui ; Il considérait cela comme un véritable manque de respect et El Muñe ne s’est jamais excusé pour son action.