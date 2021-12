Daniel Bisogno assiste à l’IMSS et est à l’écoute des utilisateurs | .

Étant l’un des présentateurs de télévision les plus reconnus pour sa participation à Fenêtrage, Daniel Bisogno est l’un des plus hauts représentants des médias de divertissement et l’un de ceux qui ont le plus d’attention.

Cette fois, le compagnon de Pati chapoy Oui Pedro Sola a révélé une situation qui a fait que les utilisateurs des médias sociaux l’ont avec des commentaires, assurant qu’il devait se rendre au Institut mexicain de sécurité sociale s’occuper d’une situation qui se produisait et par conséquent avec une grande impression grâce à la vitesse qu’ils avaient.

Comment connaît-on le IMSS Il a la réputation de servir de manière inefficace ou très lente, cependant, il semble que cette fois tout fonctionnait parfaitement, mais la vraie critique a été prise par le conducteur grâce à cette attitude quelque peu vaniteuse qu’il a, se demandant pourquoi n’était pas assisté dans un endroit privé.

Le célèbre homme est apparu dans l’émission avec un masque facialBeaucoup se sont demandé pourquoi utiliser ce vêtement au milieu du programme, sachant que plusieurs fois et dans les établissements il doit encore être utilisé, on s’est demandé pourquoi il le portait.

C’est ainsi qu’il a avoué avoir fréquenté un restaurant japonais, où l’animateur de TV Azteca a accidentellement mordu les bâtonnets chinois avec lesquels il allait manger son plat, sentant que le placage de sa dent tombait, un morceau qu’il n’a pas pu trouver. et qui a peut-être été avalé.



Daniel Bisogno a partagé la situation au milieu du programme « Ventanenado ».

Après l’incident, l’artiste est allé chez le dentiste et ils ont placé une dent provisoire, mais cela ne s’est pas arrêté là, juste avant de commencer à enregistrer le célèbre programme auquel il participe, une autre situation malheureuse lui est arrivée.

D’après Daniel, il avait des empanadas et lorsqu’il y mordait, il sentit un caillou, faisant retomber la dent provisoire, c’est pourquoi il considérait qu’il n’avait pas le plus beau sourire et qu’il préférait le cacher.

Bien sûr, j’ai déjà pris rendez-vous avec le dentiste pour résoudre cet incident, mais cela doit être le plus tôt possible, car il y aura très bientôt une représentation théâtrale de « El Tenorio Cómico » et doit être présentable.