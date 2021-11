Daniel Bisogno attaque Pedrito Sola et son goût pour les cravates

Daniel Bisogno attaque la cravate portée par Pedrito Sola | INSTAGRAM

Encore une fois le célèbre animateur de l’émission TV Azteca ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, est dans l’œil du cyclone après avoir tenu les propos d’un de ses confrères de l’émission, le bien-aimé Pedrito Sola, qui s’est toujours fait remarquer en s’habillant de façon très formelle dans les diffusions de ses émissions, pourtant, ce jeudi il portait un accessoire qui était le but du premier conducteur mentionné.

Pedro Il portait une cravate avec un dessin assez inhabituel et assez frappant, pensant probablement que le les dates de Noël et Daniel ne peut pas manquer l’occasion de s’en prendre à son partenaire et d’exprimer ce qu’il pense de ces goûts.

Bien qu’il ait seulement expliqué que attacher avait été un présent du conducteur aussi Roberto O’Farrill, mais cela n’a pas empêché Bisogno de commenter que si on lui donnait cela, « Il ne parlerait plus jamais à cet homme. »

Linet Puente a également décidé de commenter, notant que la cravate n’est pas le problème mais la manière de la combiner, ce à quoi Daniel a souligné que « la cravate en soi est un m@dre m@dre ».

Bien sûr, il est le célèbre chef d’orchestre de 74 ans Il se fichait de ce que disaient ses compagnons et il se mit à raconter le beau geste que lui faisait son ami.

« Il portait un costume noir, une chemise blanche et cette cravate. Je l’ai rencontré ici et je lui ai dit « qu’elle est belle ta cravate », il l’a enlevée et me l’a donnée », a-t-il partagé avec le public.



Pedrito Sola content de sa cravate animée.

Bien sûr, Daniel continue avec les blagues et demande à Pedro s’il a déjà pensé à se suicider pour aller avec cette cravate.

« Je ne pouvais pas trouver une meilleure occasion de me débarrasser d’elle que celle-ci. Si jamais vous vous ôtez la vie avec cette cravate, pour que les autorités vous la confisquent, laissez les experts vous l’emporter ».

Bien sûr, rien de tout cela n’était sérieux et c’était assez drôle pour de nombreux utilisateurs, mais il y en avait beaucoup d’autres qui n’étaient pas d’accord avec le fait de dire ces mots même si cela essayait de montrer leur sens de l’humour particulier.

Il ne fait aucun doute que Daniel Bisogno n’arrêtera pas de lâcher sa langue dans les moments les plus inopportuns et de le faire à sa manière, montrant toujours qu’il se moque de ce qu’ils disent et qu’il est tout simplement le même avant tout.