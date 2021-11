Daniel Bisogno considère le Reggaetón comme une « malbouffe » | .

Il n’est pas du tout étrange que dans le programme de spectacle de Télévision aztèque, « Vente », les chefs commentent un sujet d’actualité et en l’occurrence c’était le genre urbain ou reggaeton pour être objectif, Daniel Bisogno les acheva.

Vos chauffeurs Pati Chapoy, Pedro Sola et Daniel Bisogno Ils avaient déjà commenté avant leur répulsion pour les paroles et le rythme répétitif que ce genre a, pourtant cette fois ce jeudi l’animateur Pont de Linet Elle s’est chargée d’initier la discussion, assurant que ce style est très réussi mais que ses artistes seront très éphémères.

Considérez que le genre urbain c’est réussi grâce aux paroles mais elles ne dureront pas longtemps d’ailleurs ce que le rythme parviendra aux auditeurs à un moment donné.

Bien sûr, Pedro a également fait remarquer que dans les refrains, ils n’ont absolument rien, ils n’écrivent que la première chose qui leur vient à l’esprit et exaltent le mal et d’autres situations négatives.

Journaliste chapelet Murrieta Il était également présent et a exprimé que les chansons de reggaeton offensent beaucoup les femmes et que c’est un concept mondial qui est vécu et qui n’est pas valable.



Les chauffeurs de Ventaneando donnent leur avis chaque fois qu’ils en ont l’occasion.

Bien sûr, Daniel ne pouvait pas rester silencieux et les déesses habituées aux opinions qui finissent toujours par diviser les opinions, assurant que le reggaeton est comme de la malbouffe, « tout comme la malbouffe met fin au monde. C’est délicieux d’en manger de temps en temps, mais vous savez qu’il ne vous nourrit pas, qu’il ne se passe rien et que cela va gâcher ».

De cette façon, les animateurs ont exprimé leurs sentiments et leurs réflexions sur ce genre musical qui domine la radio et bien sûr aussi les plateformes de streaming, puisque les gens décident maintenant quoi écouter et optent pour ce type de musique, certains même depuis leurs jours. commencer.

Certains musiciens trouvent ce type d’utilisation musicale quelque peu étrange, car ils considèrent que le matin ce n’est pas une bonne idée de commencer par un reggaeton et qu’il existe différents genres pour différents moments, cependant, il semble que le genre urbain continuera à dominent encore pendant quelques années au moins.