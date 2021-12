Daniel Bisogno est victime d’un accident dans un restaurant ; une dent tombe – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le programme Ventaneando de ce vendredi a commencé d’une manière très particulière, alors qu’un de ses chauffeurs, Daniel Bisogno, est apparu dans le cadre avec un masque noir et a expliqué qu’il portait cet accessoire car il a subi un accident dans un restaurant qui lui a touché la dent.

« Dans un restaurant japonais, du coup, je ne sais plus mordre, je prends les bâtonnets chinois et le placage se détache de ma dent. Je ne l’ai pas trouvé, je l’ai peut-être avalé », a révélé le célèbre.

Avant l’accident, Bisogno cherchait un dentiste « qui m’a soigné à l’aube et m’en a déjà donné un provisoire en ce qu’il fait la bonne chose ».

Mais avant d’enregistrer Ventaneando, « notre société de production me dit : ‘J’ai apporté des empanadas’, puis je mords l’empanada et dis : ‘J’ai touché une pierre’. Je commence à être trempé et à nouveau c’est tombé, ça s’est cassé en deux ».

« Heureusement, mon dentiste, Octavio Acevedo, va me recevoir en ce moment parce que j’ai une représentation théâtrale. Comment vais-je marcher, chimuelo ? », a-t-il ajouté.

Devant l’insistance de ses camarades de classe pour voir ses dents, Daniel a refusé : « Je ne peux pas lui apprendre, je ne lui apprendrai pas, quoi que ce soit avant de perdre la beauté, que j’en vis. Mais ça sent le bordel, je m’en souviens quand j’étais gosse ».

«Je dois courir maintenant, terminer le programme, pour me faire poser mon morceau de placage. Il n’y a rien à dire car c’est très gênant, le producteur me dit quand même ‘Tu apportes un persil’ et ce n’était pas un persil, c’était un putain de trou », a-t-il déclaré.

Informations tirées de Milenio