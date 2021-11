Daniel Bisogno et Pedro Sola qualifient Mon Laferte de ridicule | INSTAGRAM

Le célèbre chauffeur de Ventaneando, Pedro Sola était celui qui était chargé de traiter le chanteur de ridicule Mon Laferté et Daniel Bisogno pour le soutenir, ceci grâce à la tenue que je porte pour le Grammy latin 2021 À Las Vegas.

Il a été Pati chapoy qui leur demandait ce qu’ils en pensaient et s’ils avaient aimé la tenue du célèbre chilien alors son partenaire a rapidement répondu « Comme c’est ridicule ! ».

Biensûr que Daniel bisogno Il ne pouvait pas rester silencieux et que je pense qu’il ne comprend absolument rien à ce que fait la chanteuse, il semble qu’il n’accepte pas sa façon d’être et ne la comprenne pas.

Il est également bien connu que Bisogno a le sens de humour très acideEn plus de faire des commentaires déplacés, il effectue aussi parfois quelques actions et cette fois il enfile un ventre en plastique pour imiter un peu le chanteur et ainsi mettre en colère ses millions de fans.

Au moment d’utiliser le faux ventre il a dit : « Je ressemble à Bisquet, oui ou non ? Suis-je plus juste que Lun ? », faisant rire ses collègues animateurs.

Et est-ce Mon Laferté Elle a assisté à la cérémonie de remise des prix vêtue d’une tenue bleue dans laquelle son ventre de grossesse se détachait pour montrer sa situation, un détail que beaucoup ont trouvé amusant et tendre, mais comme nous avons pu le voir, pas tout le monde.

Daniel Bisogno imitant Mon Laferte dans ‘Ventaneando’.

L’interprète a remporté le Grammy du « Meilleur auteur-compositeur d’album », demandant à l’académie de changer le nom en « Album Cantautore ».

De plus, le producteur musical Jalil a décidé de lui faire un bisou sur le ventre qui ressortait et les internautes des réseaux sociaux ont trouvé que c’était le plus beau, beaucoup ont même proclamé qu’ils voulaient être lui, lui faire le bisou.

Rappelons qu’il y a deux ans, Mon Laferte avait également attiré l’attention sur le même tapis rouge pour avoir fait un Topless dans lequel il exprimait la situation qui se passait dans son pays le Chili.