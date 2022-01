Daniel Bisogno grondé et corrigé par Pati Chapoy en direct | .

Il ne fait aucun doute que le charisme des animateurs de télévision a beaucoup à voir avec le popularité des programmes, Daniel Bisogno est l’un de ces présentateurs de Télévision aztèque qui ont atteint la grande popularité de Fenêtrage et avec ses commentaires déplacés, ses erreurs, ses situations embarrassantes et plus encore, il a conquis le cœur du public.

En esta ocasión sucedió algo en pleno programa en vivo que hizo que incluso de los de la producción también se divirtieron y disfrutando el momento, pues fue al momento de presentar una de sus notas que se equivocó en dos ocasiones y las dos fue corregido por su petite amie Pati chapoy.

Est-ce que Daniel voulait prononcer la note correctement, mais ne pouvait pas, apparemment sa langue ne voulait pas exprimer ces mots, se coinçant et lui faisant répéter la note trois fois jusqu’à ce qu’elle sorte correctement.

Son partenaire venait d’envoyer des publicités et de passer le micro à Daniel pour lire ses lignes, mais il ne l’a pas précisé.

Daniel avait à dire : plus tard, un actrice Il révèle pourquoi elle a toujours réuni la maternité », une phrase qui a changé deux fois en ajoutant des mots et en en soustrayant d’autres, deux tentatives infructueuses que ses collègues et Daniel ont toutes deux prises avec humour, bien qu’il ait été contraint de finir de bien le dire.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE MOMENT DE PLAISIR



Daniel Bisogno n’a pas pu préciser sa lecture sur le téléprompteur, étant corrigé par Pati Chapoy.

Dès qu’il a réussi à y parvenir, tout le monde sur le plateau l’a applaudi, même à la maison certains des fans ont applaudi et se sont beaucoup amusés avec ce moment, avec des rires et bien sûr ce beau sens de l’humour qu’ils ont abordé à la télévision programme.

Ils faisaient référence à la célèbre artiste musicale Natalia Sosa, qui a révélé qu’elle ne veut pas être mère et qu’elle n’a jamais eu cet instinct maternel, malgré le fait que son mari au début s’il voulait avoir une famille, maintenant il la soutient dans cette décision.

Il est plus que certain que Daniel Bisogno continuera à faire parler et à promouvoir ces moments amusants et intéressants que, dans Show News, nous continuerons à partager avec vous afin que vous ne les manquiez pas.