Daniel Bisogno serait banni de TV Azteca après une tentative de trahison

Bisogno se verrait opposer son veto par TV Azteca après une tentative de trahison | INSTAGRAM

Le célèbre chauffeur de Ventaneando, Daniel Bisogno a éclaté de fureur et a fait un commentaire sur ses réseaux sociaux désapprouvant la décision des cadres supérieurs de Télévision aztèque lors du choix des pilotes de Viens la joie dans sa version week-end.

Como sabemos este famoso presentador de televisión no tiene pelos en la lengua y no duda en ningún momento en hacer algún comentario directo y en ocasiones fuera de lugar sobre alguna cuestión relacionada con el mundo de los famosos y fue por esta misma razón que se dice que aurait été banni d’une éventuelle embauche pour cette édition de « Week-end VLA », tout cela grâce à un tweeter.

Tout semble indiquer que je cherchais « Trahir » Paty Chapoy changer de programme ou peut-être simplement se joindre à l’hôte de cette nouvelle proposition de cette chaîne de télévision qui essaie tout pour attirer l’attention du public.

Le rapport s’inscrivait dans un programme de YouTube appelé « Chacaleo », où ses participants ont assuré que le haut commandement de TV Azteca aurait interdit leur embauche dans ladite nouvelle émission et qu’ils y ont opposé leur veto pour le commentaire suivant.

Ils ont dit chaîne YouTube, ils ont assuré que Daniel était prêt à entrer dans ce nouveau projet mais grâce au fait que son image « est très brûlée » Le haut commandement a préféré choisir d’autres pilotes « inconnus » plutôt que de l’inviter.

Le même ‘Chacaleo’ assure que sans Paty Chapoy, il n’aura pas le même soutien et probablement pour cette raison, il ne participera à aucun autre programme de magazine.



Daniel Bisogno s’exprime dans son propre style et les commentaires ne sont pas toujours bien reçus.

Mais en abordant le message que Bisogno lui-même a fait sur ses réseaux, nous pouvons clairement voir et si « il était brûlé » par la décision du casting de ce nouveau produit audiovisuel auquel participent Aristeo Cazares et Matu Álvarez d’exatlón, ainsi que Cyntia González et Alana Lliteras ont participé à MasterChef.

Bien sûr, les téléspectateurs ont pensé différemment, mais Bisgno a dû dire ceci : « Vous êtes né pour être conducteur ! Il n’y a aucun moyen de l’apprendre! Quand arrêteront-ils de manquer de respect au Mexique avec des idiots de deux neurones essayant de conduire ? Voici les notes ! » Et comme ils l’ont dit dans le programme YouTube « bien qu’il n’ait pas mentionné leurs noms, il était évident qu’il les a attaqués et les utilisateurs se sont plaints qu’il était si fougueux, Bisogno a une si mauvaise image que les hauts responsables aztèques ont préféré embaucher des athlètes avant lui, qui Il ne donne pas crédit qu’ils les aient appelés en premier même s’il a plus de 20 ans dans la conduite « , ont-ils exprimé à cet égard.

Cette information n’a pas été officiellement confirmée donc on ne sait pas si elle a vraiment fait l’objet d’un veto et sans possibilité d’obtenir un nouveau contrat dans un programme comme cette nouvelle version de VLA.