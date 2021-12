Daniel Bisogno s’est marié et son mari serait en très mauvaise santé | INSTAGRAM

Comme vous le savez probablement déjà, Daniel Bisogno fait partie de ces figures de la télévision qui ne peuvent s’empêcher d’attirer l’attention des internautes et des téléspectateurs dans tout ce qu’il fait, en plus d’avoir profité de sa vie de la manière la plus ouverte possible, sans cacher sa relation. avec son petit ami, avec qui on dit qu’elle il s’est marié secrètement il y a quelques mois, une cérémonie symbolique mais très importante pour eux.

Selon une interview avec un ami du couple, Jésus Castillo, le partenaire de Daniel serait en mauvaise santé, il a fait plusieurs études et déjà recherché différentes cliniques dans CDMX pour voir ce qu’il a.

Selon les informations, Bisogno Il est très stable dans le monde du travail, malgré les scandales et les confrontations avec certaines célébrités il a été bon, on dit même qu’il a été plus calme au niveau des commentaires qu’il fait dans ‘Vendre ‘Eh bien, comme nous le savons, parfois vous perdez un peu le contrôle à ce sujet.

Mais le problème le plus important a été lorsqu’on lui a posé des questions sur son partenaire, continuent ensemble et profitent déjà depuis plus d’un an et demi de leur relation, une engagement auquel personne ne croyait mais a montré qu’il est très heureux.

Cependant, tout n’est pas bonheur, malgré le fait qu’ils vivent déjà ensemble dans le sud du CDMX et qu’ils se soutiennent dans tous leurs projets, les visites à la clinique sont inquiétantes, même Jésus est devenu très sérieux à une de ces occasions .



Daniel Bisogno serait concerné et aiderait son partenaire dans les études dont il a besoin.

Selon l’informateur, en août il a présenté quelques douleurs et pour cette raison il s’est rendu à l’hôpital pour se contrôler, ils avaient pris grand soin de la situation mais on a appris qu’il était hospitalisé et qu’il devait faire plusieurs études d’exclure qu’il s’agissait d’un état très grave.

Jusqu’à présent, ils ne savent pas exactement ce qu’ils ont, ils ont été discrets sur le sujet mais on sait que certaines études sont sorties négatives en termes de différentes possibilités.

On dit même que sa visite à l’IMSS n’était pas exactement à cause de ce qu’il avait commenté sur sa dent, certains pensent qu’il l’a fait pour aider son petit ami, afin qu’ils puissent le soigner plus rapidement.