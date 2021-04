Daniel Bruhl: Que diffuser si vous aimez l’acteur Falcon et le soldat de l’hiver

2 jours à Paris (Hulu, Amazon Prime, Tubi, Pluto TV, IMDb TV)

Un architecte d’intérieur américain (Adam Goldberg) accompagne sa petite amie photographe (Julie Delpy) lors d’un voyage en France pour améliorer leur romance, sinon pour l’intervention de sa famille et de nombreux ex-amoureux.

Pourquoi ça vaut le coup de vérifier si vous aimez Daniel Bruhl: Dans un film de voyage plus léger en comparaison, Daniel Bruhl joue un inconnu qui aide le Jack d’Adam Goldberg à comprendre sa réaction excessive à la découverte de l’histoire romantique de Marion (Julie Delpy) dans 2 Days in Paris, une comédie romantique intelligente que Delpy a également écrite et dirigée dans 2007.

Écoutez 2 Days In Paris sur Hulu, sur Amazon Prime, sur Tubi, sur Pluto TV, ou sur Télévision IMDb.