Daniel Bryan dit que Roman Reigns a été le meilleur interprète de la WWE de l’ère ThunderDome avant Fastlane

Ce dimanche à Fastlane, Daniel Bryan tentera de frapper son ticket pour WrestleMania et dans le main event.

Edge a remporté le Royal Rumble et a choisi de se battre pour le titre Universal à WrestleMania 37, mais le champion actuel Roman Reigns doit d’abord vaincre Bryan pour s’assurer qu’il est bien lui la superstar Rated-R.

WWE Roman Reigns a rapidement travaillé sur Daniel Bryan à Elimination Chamber

«Je suis vraiment excité», a commencé Bryan. « Je lutte contre Roman Reigns dans l’événement principal de Fastlane dimanche, ce sera mon premier événement principal à la carte en presque plus de deux ans, donc je suis super excité. »

Bryan a affronté Reigns lors de l’événement principal de Fastlane il y a cinq ans, mais le paysage était alors très différent.

Les fans voulaient désespérément que Bryan fasse la une de WrestleMania, pas de Reigns. Ils n’obtiendraient pas leur souhait et Reigns était le vainqueur, mais maintenant le talon Reigns est entré dans une stratosphère totalement différente et cela excite Bryan.

« C’est intéressant. Quand je suis revenu de ma retraite, il y avait une poignée de matches que je voulais vraiment, vraiment. Et je pensais que le plus gros, le premier de ma liste était celui de Roman Reigns.

Daniel Bryan doit frapper son ticket pour WrestleMania aux frais de Roman Reigns

«Et je n’imaginais pas ce que nous avons maintenant. Le règne romain que nous avons maintenant est absolument incroyable.

«D’un point de vue physique, ce qu’il apporte sur le ring et ce qu’il apporte du point de vue du personnage, je pense qu’il est le meilleur interprète de l’ère ThunderDome en ce qui concerne la WWE et je suis ravi de voir où j’en suis dimanche.

«Il est à un tout nouveau niveau de physique maintenant. Je l’ai combattu le mois dernier à Elimination Chamber et m’a brisé [laughs].

«Je dois revenir et faire du fracas, je dois me racheter! Je dois lui casser un peu le visage.

La WWE nous a taquinés avec un match Daniel Bryan vs Edge sur SmackDown récemment. Les deux hommes ont subi d’incroyables voyages de retour à la lutte depuis leur retraite et ont déjà un travail légendaire.

Daniel Bryan et Edge doivent avoir un vrai match sur une grande scène

Mais se rencontrer dans un classique sur une grande scène est quelque chose qui doit se produire. Plus que les quatre minutes qu’ils ont passées une fois sur RAW!

«Edge est quelqu’un que j’ai vraiment admiré dans toute ma carrière comme quelqu’un qui est un interprète incroyable», a déclaré Bryan. «Je pense que c’est une belle histoire de deux gars qui ont été forcés de prendre leur retraite, un peu les deux à leur apogée, non?

«Il venait de conserver le championnat du monde des poids lourds à WrestleMania et il a été forcé de prendre sa retraite et maintenant nous sommes comme 10 ans plus tard, il y a une histoire vraiment cool là-bas.

«Je dois le combattre une fois pendant quatre minutes [laughs]. C’est en fait une histoire drôle.

«C’était la première fois que j’utilisais Rise of the Valkyries à la WWE, mais je ne savais pas. Alors Edge est déjà sur le ring – c’est un match RAW – Miz est sur les commentaires et Billy Kidman, le chronométreur, est comme « Bryan, avez-vous de la nouvelle musique? »

Daniel Bryan a vécu l’un des plus grands moments de WrestleMania de tous les temps

«J’ai dit ‘Je ne sais pas, n’est-ce pas?’ et puis aussitôt que je l’ai dit, ça a frappé. Et ce n’était pas la version que vous avez maintenant, c’était une version beaucoup plus faible et j’étais comme ‘Oh non’ et toute la foule était comme ‘qu’est-ce que c’est’ [laughs].

«Miz sur les commentaires était littéralement comme ‘qu’est-ce que c’est que c’est?!’ Alors j’espère que si j’arrive à lutter contre Edge à WrestleMania, nous n’avons pas ce qu’est ce moment!

SmackDown est diffusé en direct tous les vendredis soirs sur BT Sport. Fastlane diffuse en direct le dimanche 21 mars sur WWE Network