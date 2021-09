Daniel Bryan et Adam Cole font leurs débuts dans AEW à All Out

in

AEW All Out s’est avéré être un pay-per-view révolutionnaire pour All Elite Wrestling avec quelques débuts majeurs.

Daniel Bryan, un ancien quintuple champion du monde de la WWE, et Adam Cole, le plus long champion NXT en titre de tous les temps, sont tous deux entrés au point culminant de l’émission pour laisser beaucoup l’appeler la meilleure fin à un pay-per-view jamais.

Daniel Bryan et Adam Cole sont d’énormes signatures pour AEW

Kenny Omega a conservé son titre mondial AEW contre Christian dans l’événement principal et il a commencé à dire à la foule que personne ne pouvait l’arrêter et a continué à battre Christian, à la grande consternation de la foule de Chicago.

Après que Jungle Boy et Luchasaurus aient été battus en essayant de sauver, la nouvelle musique d’Adam Cole a frappé.

Il se tenait devant The Elite et semblait prêt à les affronter jusqu’à ce que Cole tourne son attention vers Jungle Boy et décroche un superkick.

Cole a ensuite annoncé son réalignement avec The Elite.

Bien sûr, avant d’aller à la WWE, Cole était membre du Bullet Club à Ring of Honor et au Japon. Il a en fait été empoisonné à mort sur Being The Elite pour expliquer de manière amusante son départ, mais maintenant il est de retour avec ses amis – pour l’instant.

Juste au moment où Omega était sur le point de terminer la série, Bryan Danielson (Daniel Bryan à la WWE) est arrivé aux côtés de Jungle Boy, Luchasaurus et Christian.

Omega a couru vers les collines, mais les Young Bucks et les Good Brothers ont été battus pour que les babyfaces puissent se tenir debout.

S’exprimant lors d’une mêlée médiatique après l’événement, Danielson a déclaré que c’était après l’émission hommage à Brodie Lee qu’il avait vraiment commencé à penser à déménager.

Selon Fightful, il a déclaré: “C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à penser à mon contrat à venir”, a déclaré Bryan à propos du Brodie Lee Tribute Show. «Mais la décision finale, honnêtement, était comme si j’avais commencé à réfléchir à des choses – la WWE était si aimable avec moi en ce qui concerne l’offre qu’ils m’ont faite.

“Ils allaient me laisser aller faire d’autres trucs à l’extérieur, mais, je déteste dire ça, Vince parfois – lui et moi avons une excellente relation. Je l’aime, je l’aime – parfois il est surprotecteur avec moi. Je veux pouvoir repousser mes limites.

“C’est l’une des choses que j’aime à ce sujet, c’est comme le caractère physique de ce que nous faisons là-bas et pouvoir repousser mes limites et pouvoir le faire ici de manière sûre est l’une des choses qui m’a vraiment attiré ici .

Daniel Bryan, 40 ans, a de nombreux matchs de rêve qu’il veut réaliser

« Ensuite, il y a aussi, je pense juste qu’il y a une excitation, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a juste une excitation. Vous voyez la foule. Je veux dire, je pense que vous le voyez tous, vous étiez probablement tous là et vous l’avez ressenti.

« Vous avez senti à quel point les gens sont excités à propos de ce produit et il est vibrant. Même juste en le regardant à travers un écran de télévision dans une bande-annonce. Je suis assis là en train de me dire ‘Mon Dieu, c’est génial. Je veux faire partie de ça’.

« C’était donc ça. Même si c’était – je ne sais pas, je me suis vraiment battu parce qu’il y a beaucoup de gens là-bas que je considère comme de la famille, qui sont en fait légitimement ma famille, et vous savez, des gens que j’aime là-bas, donc c’était vraiment difficile décision.”

Le contrat de Bryan a expiré après WrestleMania 37, tandis que celui d’Adam Cole a expiré juste après SummerSlam il y a deux semaines, mais il a dit à Sean Ross Sapp de Fightful ni lui ni la WWE n’avaient réalisé qu’il expirait quand il l’était.

Cole a immédiatement rejoint The Elite en apparaissant dans AEW

« Ouais, donc, assez drôle, croyez-le ou non, j’ai également été surpris. Oui, j’avais l’impression que c’était comme six mois plus tard. C’était donc une surprise pour moi. C’était une surprise pour eux.

“C’était de notoriété publique pour beaucoup de gens que j’avais signé une petite prolongation, j’étais au milieu d’un angle vraiment sérieux avec Kyle O’Reilly, ce qui était très important pour moi. C’est l’un de mes meilleurs amis dans le monde entier.

« Ensuite, c’est à ce moment-là que les choses se sont en quelque sorte ouvertes pour moi, mais très surprenantes pour moi. C’était tout aussi surprenant pour moi.

AEW a accumulé une liste incroyable et a tout l’élan dans le monde de la lutte professionnelle en ce moment.

