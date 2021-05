Daniel Bryan n’est plus sous contrat avec la WWE, mais Vince McMahon aurait “ fait tout son possible ” pour le signer à nouveau

Daniel Bryan n’est plus sous contrat avec la WWE.

Le contrat du quintuple champion du monde a expiré après son match pour le titre universel avec Roman Reigns à SmackDown vendredi dernier.

WWE

La légende de la WWE Bryan envisage son avenir

Dans le scénario, Bryan a été “ banni ” de SmackDown après sa perte.

Le leader du mouvement du Oui a ouvertement déclaré à talkSPORT avant WrestleMania que son contrat approchait de sa fin et qu’il envisageait ses options.

Bryan, qui fête ses 40 ans à la fin de ce mois, nous a confié que son désir d’être un père présent alors que ses enfants sont jeunes a été un point central des discussions.

«Pour moi, mon contrat arrive bientôt et ce genre de choses, donc c’est vraiment juste une évaluation de ce qui est le plus important pour moi», a-t-il expliqué.

“Sortir et faire ce truc que j’aime chaque semaine, mais être loin de ma famille, être loin de ma femme et de mes enfants trois jours par semaine, et ils sont à ce stade que vous ne reviendrez jamais.”

WWE

Bryan est déjà une légende de la WWE

Selon Dave Meltzer du Wrestling Observer, on dit que la WWE “ fait tout son possible ” pour signer à nouveau Bryan et cela ne devrait pas surprendre, en particulier compte tenu des récents commentaires de Bryan sur d’autres artistes avec lesquels il aimerait travailler dans le monde entier.

Ce n’est pas comme si la WWE avait soudainement réalisé qu’elle voulait signer Bryan maintenant que son contrat était expiré. Ils auront voulu l’attacher depuis un moment maintenant, mais le libre arbitre de Bryan ne doit pas être sous-estimé.

Il a résisté à la re-signature d’un gros contrat et va prendre son temps avant de décider de son avenir.

Tout comme Brock Lesnar, une autre star dont le contrat est arrivé à expiration, il pourrait bien revenir à la WWE quand il sera bon et prêt.

Il veut être présent pour sa famille et il a déjà dit que sa femme, Brie Bella, pourrait revenir à la lutte l’année prochaine.

WWE

Bella et Bryan ensemble à l’écran

Lesnar attendait son heure pour un retour à la WWE et bien qu’il soit un agent libre, il est peu probable qu’il divertisse sérieusement d’autres prétendants à moins que l’argent ne soit époustouflant.

La WWE peut rarement être battue sur l’argent et ils feront tout leur possible pour garder Bryan aussi. Il a un œil sur certains matchs de rêve, mais il veut aussi les faire sous la bannière de la WWE.

Ce serait sans précédent, mais il a le plus de poids qu’il ait jamais pour le faire.