Daniel Bryan veut affronter le fils de William Regal, Bailey Matthews à WrestleMania à l’avenir et révèle d’autres adversaires de rêve

Lorsque vous êtes aussi bon que Daniel Bryan, les fans auront des matchs de rêve pour vous en abondance.

Le quintuple champion du monde est généralement considéré comme l’un des meilleurs interprètes au monde et avec le style qu’il travaille, les fans rêvent toujours de qui il pourrait affronter à la WWE et au-delà.

Daniel Bryan est l’un des meilleurs au monde en ce moment

Lorsque talkSPORT a eu la chance de s’asseoir et de parler à Bryan, nous avons choisi son cerveau sur les futurs scénarios de rêve de WrestleMania et il a eu une réponse réconfortante.

«C’est difficile d’en dire un», a-t-il déclaré dans une interview exclusive avec talkSPORT.com.

«Si je pouvais faire un match dans dix ans, et cela suppose que je suis toujours capable de le faire et qu’il progresse à un niveau comme celui-là, une des choses qui, à mon avis, serait vraiment cool… Le fils de William Regal , Bailey Matthews.

«Il vient tout juste de commencer sur NXT UK. Pour son niveau d’expérience, il va très bien.

«J’ai adoré pouvoir lutter contre William Regal le temps que j’ai fait à la WWE, mais je ne suis pas sûr que les gens sachent à quel point il a affecté ma carrière. Il l’a tellement affecté. Ce qu’il m’a donné et il ne m’a jamais rien demandé.

Bailey Matthews suit les traces de son père William Regal

«Et donc, j’ai un respect infini pour lui. Une des choses qui serait cool est de pouvoir faire quelque chose avec son fils à un niveau énorme comme ça.

«Je ne serais pas là où je suis sans William Regal. Pour moi, je pense que c’est vraiment cool.

Le joueur de 39 ans a également d’autres idées. Il veut travailler contre de grands athlètes, aider à élever les autres et lutter contre les meilleurs.

«Il y a aussi cette idée de faire quelque chose avec Cesaro, quelqu’un comme ça», a-t-il ajouté.

«Quelqu’un où c’est comme, ‘hé, nous avons grandi ensemble, maintenant nous sommes adultes ensemble. Faisons juste un grand match de WrestleMania cool ensemble! Jetons tout simplement là-bas!

«Un autre que j’ai toujours voulu mais que je n’ai jamais pu faire était Shawn Michaels. Il m’a formé et je pense juste que l’histoire serait vraiment cool.

Shawn Michaels a en fait formé Daniel Bryan

«Il y en a donc trois. Mais je pourrais jeter Pete Dunne, Tyler Bate, WALTER, ce genre de gars.

«J’adorerais faire un gros match avec Big E sur un pay-per-view. Vous commencez à me parler de qui je veux lutter et tout d’un coup les vannes s’ouvrent!

«Vous savez, un autre avec lequel j’aimerais avoir un gros match en simple, mais je ne sais pas quand ni où cela se produirait, c’est avec Kyle O’Reilly.

«Je pense que certaines des choses qu’il fait avec le ju-jitsu et le grappling sont tellement cool. Alors je pense aux trucs que nous pourrions faire et je me dis: « Oh mon Dieu! »

«Pourquoi as-tu dû me lancer?!»

Pete Dunne a récemment proclamé être le meilleur lutteur technique sur NXT et il a accueilli n’importe qui pour lui prouver qu’il avait tort.

Cette promo a attiré l’attention de Bryan, et il dit qu’il ne peut s’empêcher de vouloir travailler avec des talents comme ça.

«J’ai vu que Pete Dunne a fait cette promo, et c’était vraiment bien, en parlant du fait qu’il pense qu’il est le meilleur lutteur du monde. Cela vous amène à réfléchir.

«Parce que je dirais quand j’étais dans Ring of Honor en 2005, 2006, 2007, dans la vingtaine et c’est comme, oui, ce sont des gars qui deviennent les meilleurs.

«Et Pete Dunne, quand tu le regardes travailler… tu ne peux pas [deny]. Vous pouvez dire que certaines personnes sont meilleures. Ils peuvent être meilleurs dans ce domaine, ils peuvent être meilleurs dans ce domaine. Quand vous le regardez et que vous regardez certains des autres gars, qui est le meilleur? C’est devenu subjectif. Mais, ils sont dans la discussion, non?

«Et je n’ai jamais eu à lutter [them]. Dieu, comment ne pas lutter contre les gars qui pourraient être les meilleurs!

Pete Dunne a fait un changement insensé!

«Il y a aussi cette idée que la lutte ne cesse d’évoluer, non? Les gens vont de mieux en mieux. Et il y a des gens qui pourraient argumenter cela. Comme, «Ric Flair est le plus grand de tous les temps» et oui, Ric Flair est absolument fantastique, mais la lutte évolue et différentes personnes font des choses différentes.

«Certains des nouveaux gars qui sont les meilleurs vont faire des choses et raconter certaines histoires d’une manière que personne n’a jamais fait auparavant.

«Et quand tu es sur le point d’être un vieil homme, comme si je l’étais peut-être déjà, mais je suis définitivement sur le point d’être un vieil homme [laughs] Je vais avoir 40 ans le mois prochain! Alors je suis un vrai vieux mais quand tu es sur le point de le faire, c’est comme hé, ces jeunes gars qui sont super dans le nouveau style, je veux le faire!

SmackDown est diffusé en direct tous les vendredis soirs sur BT Sport. WrestleMania diffuse en direct le samedi 10 avril et le dimanche 11 avril sur le réseau WWE