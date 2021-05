Daniel ‘Chewy’ Mongrain espère ajouter des éléments ‘Thrashy’ et ‘Some Dirtiness’ au son de Voivod sur le prochain album

Guitariste Daniel “Chewy” Mongrain d’innovateurs métalliques canadiens VOIVOD s’est entretenu avec The Metal Voice de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi du groupe jusqu’en 2018 “Le reveil” album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est encore tôt dans le processus, mais c’est [coming along]. “

Concernant la direction musicale du nouveau VOIVOD Matériel, Mongrain mentionné: “[It’s] difficile à dire pour le moment, mais personnellement, j’ai l’impression [injecting] un peu plus thrash [elements and] une certaine saleté, pour ainsi dire, au son. Compexity a toujours fait partie de mon influence dans l’écriture de chansons – je ne sais pas quel est le problème avec moi, mais c’est toujours là, donc je ne m’inquiète pas de ce côté-là. Mais peut-être [make it] un peu moins poli et plus rock and roll, je suppose. “

Le 30 mai VOIVOD effectuera son “Nothingface” album pour la première fois dans le cadre du «Hypercube Session 2» événement en direct. La date coïncide également avec Michel “Away” Langevin58e anniversaire. «Hypercube Session 3» mettra en vedette le classique “Dimension Hatröss” album et diffusera le 27 juin.

Les deux émissions seront disponibles pendant 48 heures après la diffusion initiale. Ne manquez pas ces performances uniques de l’un des groupes de métal les plus acclamés et les plus innovants. L’événement exclusif comprendra un chat en direct après la fête avec le groupe animé par “Vox & Hops”.

VOIVOD a sorti un nouvel album live, “Machine perdue – En direct”, en novembre via Century Media Records. Le disque a été enregistré à Québec pendant le cycle de tournées mondiales pour “Le reveil”.

L’été dernier, VOIVOD a sorti un nouvel EP vinyle et numérique de 12 pouces à trois pistes intitulé “La fin de la dormance” passant par Century Media Records. L’EP est centré autour d’une version spéciale “Metal Section” de la chanson titre (off VOIVODle dernier album de “Le reveil”) avec trompettes, saxophone et trombones ajoutés. Les chansons complémentaires de cette version sont des versions live exclusives de “La fin de la dormance (section métallique)” et le classique du groupe “L’inconnu sait”, enregistré à Festival de jazz de Montréal 2019.

“La fin de la dormance” EP est venu avec des illustrations de Langevin et est disponible sur vinyle de 12 pouces de 180 images.

“Le reveil” est sorti en septembre 2018 via Century Media Records. Le disque a été enregistré et mixé par Francis Perron. La pochette de l’album a de nouveau été créée par Un moyen.



