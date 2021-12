Daniel Cormier dit « c’est mauvais ce qui arrive à ces mecs » après que Jake Paul a éliminé les combattants de l’UFC

Vous pourriez être surpris d’apprendre que Daniel Cormier n’est pas fan de ce que Jake Paul fait aux combattants de MMA.

Le YouTuber devenu boxeur professionnel a assommé Tyron Woodley lors de leur revanche.

. – .

Woodley était sorti froid dès que la main droite de Paul a atterri

Après beaucoup d’amertume au cours de leur rivalité, la paire a fini par montrer beaucoup de respect après le combat.

Woodley a même encouragé les fans à lui envoyer des mèmes de lui sur la toile après avoir pris la main droite de la dynamite de Paul et pour Cormier, c’était un mauvais signe.

« T-Wood est mon garçon, j’adore T-Wood », a déclaré Cormier à ESPN. «Ce n’était pas bon, c’est un mauvais look. Et tu sais ce qui est pire ? L’après.

« Je ne sais pas ce que T-Wood fait sur les réseaux sociaux. Il publie le KO, il fait un concours à ce sujet – C’est comme si Jake Paul battait ces mecs si mal qu’ils commencent à se moquer d’eux-mêmes.

Woodley et Paul ont combattu un concours assez banal jusqu’au coup de grâce, mais Cormier a au moins apprécié la façon dont Paul a organisé cette ouverture.

.

Woodley sera absent pendant au moins deux mois

« C’est le problème avec ces gars qui vont combattre Jake Paul parce que regardez ce qui se passe », a déclaré Cormier.

«Je regarde le combat de samedi – en streaming le combat sur mon téléphone – et Tyron est là en quelque sorte en train de faire son truc, puis Jake Paul commence à prendre de l’élan.

« Frère, cette main droite avec laquelle il a frappé Tyron, c’était en fait assez lisse parce que ce qu’il a fait, c’est qu’il a feint sur lui. Il a feint sur T-Wood, T-Wood a laissé tomber sa main, de sorte que lorsqu’il a lancé le deuxième et que la main est tombée, ce n’était pas un droit en pronation, c’était un crochet.

« C’est comme ça que vous savez qu’il a eu le frère, parce que T-Wood a dit : « Il m’a eu avec le côté droit. » Il ne sait même pas ce qui l’a eu.

Paul a maintenant vaincu deux anciens combattants de l’UFC à Ben Askren et Woodley et le joueur de 24 ans a appelé le patron de l’UFC Dana White et l’a supplié de le laisser affronter Jorge Masvidal, Nate Diaz et même Conor McGregor.

.

Paul est prêt à conquérir le monde, mais est toujours agacé par Tommy Fury

Cormier, qui a eu ses propres problèmes avec Paul à l’UFC 261 plus tôt cette année, n’aime pas ce qui arrive aux gars qui perdent contre Paul.

« Mon plus gros problème est que ces gars-là vont là-bas pour combattre ce mec, ils perdent contre lui », a déclaré Cormier.

« Ben Askren s’est immédiatement presque moqué de lui-même. C’est presque comme si vous étiez tellement gêné d’avoir perdu contre l’enfant de Disney ou le YouTuber que vous commencez presque à vous déprécier [sic]. C’est mauvais. C’est mauvais ce qui arrive à ces mecs.

« Ce qui est malheureux, c’est que je me dis ‘Tyron l’a eu cette fois. Tyron l’a eu. Tu m’as dit : ‘Pas question que Tyron batte ce mec, il va perdre.’ Je me dis ‘Tu es fou.’ Ce gars va assommer T-Wood, mec, c’était mauvais.

.

Paul et Daniel Cormier se sont affrontés à l’UFC 261

