Daniel Cormier dit que le combat de retour de Conor McGregor à l’UFC va « bouleverser beaucoup de gens »

Daniel Cormier pense que Conor McGregor pourrait contourner toutes les règles et tous les classements pour se qualifier pour le titre mondial cet été.

L’Irlandais a appelé le champion des poids légers de l’UFC Charles Oliveira à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois, surtout depuis qu’il a battu le rival de McGregor Dustin Poirier à l’UFC 269.

McGregor et Cormier sont loin d’être amis, mais DC peut voir pourquoi McGregor reviendrait dans un tir au titre

McGregor n’a été victorieux qu’une seule fois dans l’octogone depuis qu’il est devenu le tout premier double champion de l’UFC en 2016 et c’était un KO de 40 secondes contre Donald Cerrone il y a deux ans.

Cependant, le pouvoir vedette de McGregor et son attrait au box-office sont d’un autre monde par rapport à ses pairs et Cormier pense que cela signifie que des règles différentes s’appliquent.

« Honnêtement, je crois vraiment qu’il existe des règles différentes en ce qui concerne Conor », a déclaré mardi l’ancien champion des poids lourds lors d’une conversation avec The Schmo.

« Et les gens peuvent ne pas l’aimer, les gens peuvent le détester, mais s’il est en bonne santé et qu’il commence à gazouiller, Oliveira lui répond, et s’il y a un intérêt des fans, je peux voir un monde où cela se produit [this summer].

Daniel Cormier est un ami proche du plus grand rival de McGregor, Khabib Nurmagomedov

« Cela énerverait tant de gens, mais en fin de compte, cela se résume à des dollars et des centimes. »

Le patron de l’UFC, Dana White, a déjà admis qu’il envisagerait de se battre pour le titre pour McGregor et Oliveira et le champion, sans surprise, est également intéressé à affronter McGregor.

Étant donné qu’il s’agit d’un salaire de carrière garanti, The Notorious est de loin l’option la plus attrayante sur la table pour Oliveira.

L’UFC fonctionne avec un système de classement. Justin Gaethje est le prétendant numéro un après avoir battu Michael Chandler, puis Beneil Dariush et Islam Makhachev, respectivement troisième et quatrième, s’affronteront fin février où le vainqueur s’attendra également à un tir au titre.

Conor McGregor s’est renforcé pendant la rééducation et devra perdre du poids avant de défier Oliveira

McGregor est neuvième au classement. Cependant, il a participé à huit des 10 pay-per-views les plus vendus de tous les temps de l’UFC et l’argent qu’il a fait à l’entreprise par rapport à n’importe quel autre combattant est incomparable.

Beaucoup de combattants seront mécontents que McGregor saute la ligne, mais un tir au titre de McGregor tirera bien sur le pay-per-view, le résultat net.

McGregor vient de reprendre un entraînement complet après s’être remis de la jambe cassée qu’il a subie contre Poirier en juillet dernier. Il pourrait être prêt à défier Oliveira d’ici l’été de cette année.

