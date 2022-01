Daniel Cormier explique pourquoi Kamaru Usman est le combattant de l’année contre Charles Oliveira, Ciryl Gane

Daniel Cormier penchait pour Ciryl Gane en tant que lutteur masculin de l’année, mais a trouvé un argument convaincant pour Kamaru Usman.

Lors d’un segment sur ESPN, Cormier a expliqué pourquoi le champion poids welter de l’UFC mérite d’être reconnu comme le meilleur combattant de 2021, déclarant plus tôt que le prix devrait revenir à Gane. DC a cité la qualité de la compétition et la méthode de victoire d’Usman comme les raisons pour lesquelles il a changé d’avis.

« J’ai fait la pesée il y a quelques semaines et j’ai honnêtement choisi Ciryl Gane », a déclaré Cormier. « Parce que Ciryl Gane a battu [Alexander] Volkov a battu Jairzinho Rozenstruik, puis a remporté le championnat intérimaire pour entrer dans ce combat avec Francis Ngannou. Je l’avais donc choisi, mais quand j’ai commencé à y penser, j’ai pensé que nous n’avions pas de champions comme Kamaru Usman qui soient aussi dominants et qui vivent aussi longtemps que lui, qui se battent si souvent. Mais il faut le faire car si vous êtes si loin devant la concurrence, pourquoi ne pas encaisser les chèques ? Pourquoi ne pas continuer à dominer ? Pourquoi ne pas continuer là-bas ? »a soutenu DC

« Parce que vous pensez à cela, il a éliminé Gilbert Burns en deux rounds. Il a éliminé Masvidal en deux rounds. Et puis il a dû faire la guerre à Colby Covington, mais vous ne pouvez pas combattre Colby Covington encore et encore. Donc, si tout le monde peut s’en sortir assez rapidement, pourquoi ne pas continuer et récupérer votre argent. Kamaru Usman a cette année non seulement défendu la ceinture à trois reprises, mais a également fait un bond en ce qui concerne son profil, sa visibilité, sa valeur marchande « ajoutée.

Et fermé : « Tout est à un nouveau niveau pour Kamaru Usman et c’est juste parce qu’il est sorti et a assommé » Street Jesus « . Il a de nouveau battu un gars que beaucoup considèrent comme 1A à Colby Covington. Et il a également assommé son ancien partenaire d’entraînement après avoir été blessé. Année fantastique pour le champion ‘The Nigerian Nightmare’ Kamaru Usman. C’est mon choix ».

Cormier a noté que les fans et les médias avaient de nombreuses options pour choisir le meilleur combattant masculin cette année et qu’Oliveira est une option plus que valable.

« C’est fou à chaque fois que vous pensez à la façon dont je veux le donner à Usman, mais ensuite vous commencez à dire l’année à Do Bronx et vous dites: » Wow. » Peut-être que le gars auquel nous ne nous attendions pas serait ici parce qu’Usman était déjà là l’année dernière, mais Charles Oliveira, ce n’est plus ce gars qui démissionne. Alors tout le monde peut lâcher prise. Si vous êtes son adversaire, vous pensez que vous allez le briser, vous avez complètement perdu la tête. Ce type est un tueur absolu. », a maintenu la légende du MMA.

« Comme je l’ai dit, ‘Le surhomme brésilien.’ ‘Clark Kent’ frappe les marches de l’Octogone, le gars se transforme en Superman », conclu.

