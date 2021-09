Daniel Cormier justifie d’agir en tant qu’Anthony Smith après avoir soumis Ryan Spann dans l’événement principal de l’UFC Vegas 37

in

L’échange de paroles entre Anthony Smith et Ryan Spann après la fin du main event de l’UFC Vegas 37 n’a pas oublié, l’ancien champion, Daniel Cormier est sorti pour défendre le vainqueur du match.

Dans son Twitter, L’actuel commentateur de l’organisation a affirmé que l’attitude de l’ancien challenger à la ceinture mi-lourd est justifiée par les provocations de son rival avant le combat.

Avis

Je n’ai aucun problème avec la façon dont Anthony Smith a agi quand vous dites toute cette merde et que vous êtes battu comme Ryan Spann vient de se faire battre, nous n’avons pas besoin de nous serrer la main et de nous embrasser Anthony est un OG et ne joue pas. C’était vraiment une nuit facile pour @lionheartasmith excellent travail !!! # UFCVegas37 – Daniel Cormier (@dc_mma) 19 septembre 2021

« Je n’ai aucun problème avec la façon dont Smith a réagi, quand vous parlez de tout ça, et vous finissez par perdre la façon dont Spann a été vaincu. Nous n’avons pas besoin de nous serrer la main et de nous embrasser. Smith est un gangster et il ne plaisante pas. C’était vraiment une nuit facile pour lui. Grand travail”, a écrit CC.

Numéro six au classement semi-complet, Forgeron je pourrais y retourner Top 5 de la division dans la prochaine mise à jour. L’ancien prétendant à la ceinture est dans une grande phase, avec trois victoires consécutives. Sa dernière défaite était face Alexandre Rakic au UFC Vegas 8. Son record actuel est 36-16.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité