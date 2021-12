Daniel Cormier reproche à Tyron Woodley de s’être moqué de sa propre défaite par KO face à Jake Paul : « Ça n’a pas l’air bien »

Jake Paul élimine Tyron Woodley lors de son match revanche le 18 décembre 2021

Tyron Woodley il a bien pris sa défaite par KO humiliante contre Jake Paul. Certains diront trop bien.

Ancien champion poids welter de la UFC Il les a revus noirs avec le youtuber, mais contrairement à sa première défaite par décision partagée en août, le combattant de 39 ans a accepté le résultat du combat à bras ouverts, partageant non seulement la séquence exacte du KO au sixième dans vos réseaux sociaux, mais même en attribuant 5 000 dollars à l’internaute qui a créé le meilleur mème à cet égard.

Pour Daniel CormierDeuxième double champion simultané de l’histoire de l’UFC, Woodley ne se fait aucune faveur avec la position qu’il a adoptée ces derniers jours.

T-Wood est mon garçon. J’adore T-Wood. Mais ce n’était pas bon. Cela n’a pas l’air bien », a déclaré le commentateur désormais UFC à MMA Mania (via MMA Fighting). Et tu sais ce qui est pire ? Qu’est-ce qui est venu ensuite. Je ne sais pas ce que T-Wood fait sur les réseaux sociaux. Publiez le KO et organisez un concours. C’est comme si Jake Paul frappait ces gars si fort qu’il les faisait se moquer d’eux-mêmes. »

Avec sa défaite face à Paul samedi soir dernier, il y a déjà six combats consécutifs (en tenant compte des quatre défaites consécutives qui ont conduit à son départ de l’UFC) dans lesquels Woodley ne gagne pas.

Vous pouvez me trouver sur @Twitter comme @JulioFernandoN.

