Daniel Cormier révèle ce qu’il a dit à Jake Paul à l’UFC 261 alors qu’il considère un retour étonnant au MMA pour “ le torturer et le blesser ”

Daniel Cormier insiste sur le fait qu’il combattrait UNIQUEMENT Jake Paul dans un combat de MMA et a juré de “ l’écraser et de le blesser ” après leur échange à l’UFC 261.

La star de YouTube est peut-être la figure la plus controversée et la plus controversée des sports de combat à l’heure actuelle, torturant mentalement les combattants de MMA après avoir assommé Ben Askren à Atlanta.

Paul a tenté d’affronter l’ancien champion du monde à deux poids Daniel Cormier, mais a rapidement reculé

Paul a décidé de mettre encore plus en colère le monde du MMA lorsqu’il est arrivé samedi soir au VyStars Memorial Arena de Jacksonville pour regarder la première carte UFC avec des fans aux États-Unis depuis plus d’un an.

Un point d’ébullition particulier a été son affrontement avec Cormier, un ancien champion du monde à deux poids, le couple échangeant des mots croisés avant que la sécurité n’intervienne.

Le joueur de 42 ans a expliqué ce qui s’était passé lundi, insistant sur le fait qu’il ne serait pas entraîné dans les jeux enfantins de Paul.

«Ce type est tellement ridicule, j’ai besoin de lui dire quelque chose», a déclaré Cormier à ESPN. «Alors je viens de marcher là-bas et il se penche un peu comme si nous allions avoir une conversation et ses mains étaient dans sa poche.

Jake Paul a éliminé Ben Askren en un seul tour à la Mercedes-Benz Arena

«J’ai dit: ‘Hé, je ne vais pas jouer à vos jeux. Ne plaisante pas avec moi. Je ne suis pas un enfant avec qui jouer comme ça. Je ne vais pas être sur Internet, à déconner et à toutes ces autres choses. Je dis: “Gardez mon nom hors de votre bouche.”

«Et puis la sécurité est arrivée et une fois que la sécurité s’est installée, il a commencé à jouer un peu le grand garçon, a commencé à essayer de pointer et à faire tout cela. Mais au début, ses mains étaient dans sa poche et il se penche en quelque sorte et je dis: “Je ne vais pas jouer à votre jeu.”

«J’ai dit: ‘Vous allez vous faire mal à déconner. Je ne vais pas me battre avec vous et jouer à ces manigances publiques. Je dis: “Gardez mon nom hors de votre bouche.”

«Il a dit: ‘Eh bien, vous avez dit mon nom en premier.’

«J’ai dit: ‘Ne jouez pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Je ne suis pas un gamin pour moi en train de jouer avec comme ça. ”

Cormier est un ancien champion du monde à deux poids et a affronté certains des meilleurs au monde

Après avoir parlé du joueur de 24 ans dans la semaine précédant l’UFC 261, il n’est pas surprenant que le combattant devenu commentateur ait décidé de dire quelque chose. Pourtant, il a réussi à faire preuve d’une grande retenue lorsqu’il a été raillé.

«Je voulais attraper son visage», a ajouté Cormier.

«J’allais l’attraper par le visage, mais j’aurais eu des ennuis à l’UFC. Écoute, un gamin comme ça, tu es alpha un gamin comme ça. Vous l’alpha. Je voulais l’attraper par le visage et l’écraser au sol, mais je ne peux pas faire ça au travail, j’aurais eu beaucoup de problèmes.

«Alors je suis juste allé là-bas et j’ai essayé d’avoir une conversation avec l’enfant, puis la sécurité vient et tout ça et il est comme: ‘Signez le contrat.’ Je suis comme: «Allez, viens. Signez le contrat, de quoi parlez-vous, «signez le contrat? De quel contrat parlez-vous? «Oh, signez le contrat. Qu’est-ce que tu racontes? Il n’y a pas de contrat.

«Vous ne frappez pas pour aller faire tout ça, mais allez, mec. Vous pouvez parler et agir ainsi avec certaines personnes. Pas tout le monde. Tout le monde ne fera pas ça. Vous commencez à jouer avec certaines personnes, elles vont vous dire ce qu’elles ressentent.

Cormier a pris d’assaut Jake Paul à l’UFC 261

La liste des combattants voulant combattre Jake Paul semble s’allonger chaque semaine; Dillon Danis, Tyron Woodley, BJ Penn et Tommy Fury ont tous proposé de monter sur le ring avec la sensation des médias sociaux.

Bien que Cormier – qui a pris sa retraite en août après avoir perdu contre Stipe Miocic – insiste sur le fait qu’il ne veut pas du combat, il a assuré aux fans qu’il ne permettrait pas au jeune de continuer à critiquer certains des noms les plus respectés du MMA pour attirer l’attention.

«Je ne veux pas combattre Jake Paul», a déclaré Cormier. «Mais je ne vais pas laisser Jake Paul me manquer de respect.

«Laissez-moi vous dire une chose à propos de Jake Paul et je reviendrai sur l’accord Conor McGregor. Conor est allé combattre Floyd, a gagné une tonne d’argent, parce qu’il le fallait. Floyd Mayweather est le plus grand boxeur de tous les temps, alors vous allez jouer sur son terrain de jeu.

Paul est l’un des plus grands bavards dans les sports de combat aujourd’hui, malgré avoir battu trois non-boxeurs au cours de sa carrière professionnelle.

«Pourquoi devrais-je aller boxer Jake Paul? Qui je suis ne me fait pas courir après quoi que ce soit. J’ai gagné mon argent en tant que champion du monde des poids lourds. Je n’ai pas à courir après un jour de paie.

«Ce gamin veut se battre, d’accord, je vais me battre avec lui. Mais ce sera une compétition d’arts martiaux mixtes. S’il veut vraiment se battre avec moi, combattez-moi dans les arts martiaux mixtes, puis je le combattrai jusqu’à 205.

«Je vis gros et heureux et en bonne santé, je vais aller jusqu’à 205 pour combattre ce gamin dans les arts martiaux mixtes. Si vous voulez vraiment me battre, comme me battre sérieusement, combattez-moi dans les arts martiaux mixtes.

«Cela ne va pas être amusant. Je te le dis maintenant, à 42 ans, mal de dos et tout, je vais le torturer et je vais lui faire du mal. Je ne veux pas le boxer, je ne veux pas me battre dans un ensemble de règles de compétences limitées.

«Si vous voulez me battre, vous voulez vraiment me battre, me battre dans une compétition d’arts martiaux mixtes. Je vais revenir à 205 et je vais le briser et je vais lui faire du mal, puis il pourra recommencer à combattre ces enfants de YouTube. “