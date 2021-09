Daniel Craig a cassé le nez de Batista dans la scène de combat de James Bond, puis a couru pour sa vie

La dernière sortie de Daniel Craig en tant que James Bond est maintenant à nos portes avec No Time to Die.

Mais l’acteur anglais pensait qu’il avait peut-être eu son dernier hourra lorsqu’il a frappé la légende de la WWE Batista sur le nez lors du tournage de Spectre en 2014.

Craig était terrifié après avoir cassé le nez de Batista

Craig a accidentellement cassé le nez de Dave Bautista lors du tournage d’une scène de combat pour le film et il a expliqué sur The Graham Norton Show sa terreur immédiate.

«J’étais sorti, puis nous sommes revenus et nous l’avons refilmé, et j’ai dû le filmer avec un appareil orthopédique et nous en quelque sorte – c’était une lutte pour le faire.

« Mais, je lui ai cassé le nez… Je ne l’ai pas fait exprès, c’était une erreur. Et c’était tellement – comme je l’ai dit, c’est un grand gars, un lutteur professionnel, vous ne voudriez vraiment pas jouer avec lui, et j’ai jeté ce coup de poing, je l’ai frappé sur le nez et j’ai entendu ce craquement, et je suis allé, ‘Oh Dieu non!’ et s’enfuit [laughs] parce que je pensais qu’il allait venir après moi.

“Et il était si gentil, et il a littéralement fait quelque chose comme ça [mimics re-setting a broken nose] « Ah, ça va. » Il est beaucoup plus dur que moi, je te l’accorde.

Après avoir vu les souvenirs de Craig faire le tour de Twitter, Batista a partagé une photo de son nez après l’accident.

Batista a dû rapidement remettre son nez en place, mais les dégâts étaient évidents

« J’ai déterré ça. J’ai pris ça juste après avoir été nettoyé », a déclaré Batista.

Mais, le futur Hall of Famer de la WWE a eu une version différente des événements.

« Il n’a pas couru !!! Il a commencé à crier “F *** je lui ai cassé le nez !!” Et il l’a fait.

«Et puis il m’a serré dans ses bras, s’est excusé, nous avons ri, j’ai changé de vêtements, poussé TP dans mon nez et nous avons continué à faire l’une des meilleures scènes de combat de tous les temps. Très fier de l’être. Et je m’aime un peu DC », a déclaré Batista.

Batista est passé d’icône de la WWE à superstar du cinéma en toute transparence

Batista a joué un tueur à gages, M. Hinx, dans le film et, comme on peut s’y attendre, a finalement rencontré sa disparition aux mains de Craig.

Il devait entrer au WWE Hall of Fame en 2020, mais pendant la pandémie, cela a fini par être retardé. Il a convenu avec la société d’être intronisé lorsque les fans pourraient être à nouveau présents.

Sa dernière apparition dans un ring de la WWE était un match de retraite contre l’ancien mentor, Triple H, à WrestleMania 35.

