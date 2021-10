Daniel Craig a sauvé un personnage non construit pour le 21e siècle

Il y a quinze ans, Daniel Craig a entrepris de revigorer James Bond, un espion fictif du milieu du siècle potentiellement rendu obsolète par la résolution de la guerre froide ; la modernisation de l’espionnage, du terrorisme et de la guerre à l’ère numérique ; et, dans les années 2000, le succès au box-office d’un agent beaucoup plus brutal et sérieux, Jason Bourne.

Qui, au 21e siècle, a besoin de l’agent pas si secret corné et frivole de Ian Fleming pour sauver la planète des cerveaux déformés avec des plans farfelus pour la domination du monde ? Nous avons maintenant l’univers cinématographique Marvel pour ce genre de chose. À la fin du mandat de Pierce Brosnan au tournant du siècle, Bond était devenu la cible de sa propre blague avec une escapade nord-coréenne, Meurs un autre jour, presque impossible à distinguer d’Austin Powers. Craig est donc entré dans la franchise avec une mission : sauver les lieux et réinventer le personnage pour un nouveau siècle.

La métamorphose a commencé avec Eon, la société de production de longue date de la série de films, qui a pris un pari intrigant en sérialisant les films de Craig afin de situer Bond dans un véritable drame de personnage. Cela n’a pas toujours bien fonctionné ou systématiquement. Vous auriez 50 minutes à regarder Spectre et soudain, une scène de mauvais augure vous implorerait de reconsidérer le rôle et les motivations d’un méchant secondaire, M. White, d’il y a trois films. La franchise a toujours eu des personnages et des rappels récurrents, mais les versements de Craig les ont façonnés en un récit total à travers la ligne comme jamais auparavant. Casino Royale, Spectre et No Time to Die ont formé une sorte de trilogie, avec Quantum of Solace et Skyfall ponctuant la série comme des entrées typiques et autonomes pour la plupart.

Dans la cinquième et dernière entrée de Craig, No Time to Die, Bond frappe de rares notes de clarté émotionnelle et d’épanouissement personnel. Présumé mort pendant des années par le MI6, Bond débarque en Jamaïque, soignant sa dépression dans une cabane remplie d’armes et d’alcool. L’ancien homologue de Bond à la CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright), le traque et le recrute pour une mission à Cuba afin de récupérer un généticien perfide et son arme biogénétique mortelle, le projet Heracles. Il a depuis été remis au syndicat criminel de haut niveau Spectre, qui attire à nouveau Bond dans un conflit avec son ennemi juré Blofeld (Christoph Waltz). Mais Spectre est ensuite éradiqué en une seule soirée par le terroriste Lyutsifer Safin (Rami Malek), alors qu’il transforme le Projet Heracles sur l’organisation dans son propre complot de vengeance contre Blofeld. Safin enlève le généticien et envisage de lancer le projet Heracles à l’échelle mondiale.

Malgré le drame, ce complot apocalyptique est secondaire au tumulte personnel : Bond pleure toujours son amant Vesper Lynd (Eva Green) après sa mort dans ses bras au Casino Royale ; il est déterminé à venger la mort de son ami Félix après avoir été trahi par un agent double travaillant pour Safin ; il retrouve Madeleine Swann (Léa Seydoux) et rencontre leur fille, Mathilde (bien que Swann nie d’abord être le père); il affronte Safin pour sauver le monde du projet Héraclès, oui, mais plus encore pour libérer sa famille de Safin. Bond a commencé comme un célibataire naïf et fanfaron et quitte la série en tant que père altruiste qui a rendu le monde un peu plus sûr pour sa jeune fille.

Soi-disant, Daniel Craig parlait à son tour il y a six ans, lors de la tournée de presse de Spectre, lorsqu’il a déclaré: « Je préfère casser ce verre et me couper les poignets » que de reprendre son rôle de James Bond dans un autre de ces films. . Mais cela ne semble-t-il pas juste ? Le 007 de Craig n’a jamais beaucoup apprécié son travail pour le MI6. Depuis la mort de Lynd dans le tout premier film Bond de Craig, son personnage est devenu sombre et incontrôlable. Craig’s Bond, contrairement à ses cinq prédécesseurs dans le rôle, a parcouru ces films avec une vengeance plutôt tangentielle à une mission particulière.

En fin de compte, la cohésion dans les films de Craig ne vient pas tant de la sérialisation que d’une certaine robustesse de Craig lui-même. En tant que Bond, Craig s’est inspiré des romans de Fleming, mais aussi des performances plus sombres des films précédents, faisant resurgir la tendresse dans la représentation de Bond par George Lazenby – tout aussi épris et plus tard accablé de chagrin – dans Au service secret de Sa Majesté (1969) et la fureur dans Timothy Le point de vue de Dalton sur le personnage – tout aussi déterminé à venger Felix Leiter – dans The Living Daylights de 1987. Craig risquait parfois de prendre Bond un peu trop au sérieux comme une surcorrection des années Moore et Brosnan. Mais il est d’une efficacité choquante, ayant mérité chaque moue, lorsque vous le regardez lâcher à lui seul un Range Rover sur l’agent double qui trahit Felix dans Pas le temps de mourir.

Craig quitte la franchise après avoir gagné beaucoup de bonne volonté dans le rôle malgré un bilan mitigé dans le set collector : trois classiques (Casino Royale, Skyfall, No Time to Die) et deux ratés (Quantum of Solace, Spectre). Il sort sur une note positive dans No Time to Die, et c’est plus que ce que l’on peut dire pour Sean Connery dans Never Say Never Again et Brosnan dans Die Another Day. Craig n’a pas sauvé la franchise – son successeur a toujours cette mission intimidante et à long terme devant lui – mais il a au moins redonné une certaine dignité au rôle une fois au bord de l’effondrement dans l’auto-parodie. Enfin, James Bond a dépassé Jason Bourne. Nous allons également passer le reste de ce siècle à le regarder essayer de distancer Batman.

