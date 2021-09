Daniel Craig admet qu’il se sentira amer quand James Bond sera refondu ⋆ .

Depuis près de 60 ans, James Bond est resté à la pointe de la culture populaire, ce qui est une longévité impressionnante pour le moins. Le rôle de 007 est devenu l’un des plus convoités du cinéma, avec tous les noms qui ont enfilé le smoking au fil des décennies sans jamais dépasser l’ombre de l’emblématique agent secret.

Ce n’est pas forcément une mauvaise chose quand la tête d’affiche d’une série de blockbusters reconnus dans le monde entier peut faire des merveilles pour la carrière du talent en question, mais cela ne cesse de vous suivre partout. Pierce Brosnan a admis il n’y a pas si longtemps qu’il en avait assez de répondre à des questions liées à Bond à chaque fois qu’il se présente dans le circuit de la presse pour son dernier projet, mais il sait que cela vient avec le territoire.

Daniel Craig est actuellement sur la piste promotionnelle pour Pas le temps de mourir, où il réfléchit à son héritage et à ce qui va suivre pour les meilleurs du MI6. Même s’il se retire selon ses propres termes, il a révélé lors d’une récente apparition dans The Graham Norton Show via The Hollywood Reporter, qu’il sait qu’il se sentira amer la prochaine fois que le rôle sera refondu.

« C’est incroyable de faire ces films. C’est très émotif. Je suis content d’y mettre fin selon mes propres termes. Je remercie les producteurs de m’avoir laissé faire. Mais c’est sûr que ça me manque. Je serai probablement incroyablement amer quand la nouvelle personne prendra le relais. Je suis vraiment, vraiment heureux d’avoir eu l’opportunité de revenir et de faire No Time to Die, parce que nous avons en quelque sorte bouclé beaucoup d’histoires. Et juste une chance de venir en faire un de plus était merveilleux.

C’est une réaction tout à fait compréhensible, mais à 53 ans il n’allait pas jouer James Bond pour toujours, et cinq films semblent être un bon nombre solide sur lequel tirer sa révérence. Maintenant, il n’a plus qu’à se préparer à passer le reste de sa vie professionnelle à répondre à des questions sur l’orientation actuelle et future de la franchise.