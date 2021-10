Daniel Craig alias James Bond avoue qu’il préfère les bars gays

L’acteur a poursuivi en expliquant : « Une des raisons : parce que je ne m’implique pas dans combats dans les bars gays si souvent », et a avoué plus tard qu’il avait un tendance à se battre dans les barres droites quand il était plus jeune, c’est pourquoi l’acteur de 53 ans a pris l’habitude responsable de sortir là où il se sentait en sécurité, les bars gays, pendant de nombreuses années.

Cependant, sortir des ennuis n’est pas le seul facteur de motivation pour Daniel Craig. L’acteur britannique est marié à l’actrice britannique Rachel Weisz depuis une décennie, mais avant de la rencontrer, il a découvert qu’il pouvait flirter avec des femmes de manière détendue dans les bars gays. « J’ai pu rencontrer des filles là-bas, car il y en avait beaucoup exactement par la même raison pourquoi j’étais là », a avoué Craig.