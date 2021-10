Daniel Craig brise le silence sur ses photos serrant un autre homme dans ses bras

Les rumeurs sur la sexualité du protagoniste de l’époque de James Bond -personnage qui vient de dire au revoir pour toujours- a rapidement commencé à circuler malgré le fait qu’en réalité, il a toujours fréquenté ce type de locaux et ne faisait que dire au revoir à un bon ami.

Daniel Craig lors de la première mondiale de No Time To Die à Londres. (Tristan Fewings / © .Images-1343612623.)

« La vérité est que nous sommes très touchants et nous nous aimons beaucoup. Nous nous embrassons toujours et rien ne se passe. Nous sommes deux hommes adultes », a-t-il révélé dans le podcast de Bruce Bozzi, qui était celui qui l’accompagnait cette nuit-là.

L’acteur britannique a dévoilé son étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 6 octobre. (Rich Fury / .)

« Ce qui s’est passé, c’est que nous passions une soirée très agréable et je vous parlais de ma vie, qui à ce moment-là était en train de changer, et nous nous sommes saoulés et j’ai commencé à dire : ‘Allons dans un bar, allez, allons aller dans un bar' » .

Il y a longtemps, l’interprète britannique a découvert que dans les boîtes de nuit de la scène LGBTQI+, l’énergie est beaucoup moins agressive que dans les « barres droites » et, par conséquent, il se livre beaucoup moins de bagarres.