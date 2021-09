Daniel Craig de No Time To Die sait déjà ce qu’il ressentira lorsque son successeur James Bond sera nommé

No Time To Die sortira enfin le 8 octobre et marquera la dernière sortie de Daniel Crag en tant que James Bond. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cela devrait être tout à fait l’adieu pour l’homme qui a porté la franchise au cours des quinze dernières années. Ce sera certainement une expérience douce-amère pour les fans et pour Craig lui-même, car une vidéo a même récemment montré son dernier jour de tournage de No Time To Die, au cours duquel il a prononcé un discours émouvant devant l’équipe. Avec cela, l’acteur sait déjà ce qu’il ressentira lorsque son successeur sera nommé.